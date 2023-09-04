Перша база на Місяці. Учені створили джерело енергії, що дає змогу довго жити в космосі

Нові паливні елементи дадуть змогу астронавтам жити на Місяці протягом тривалого часу.

Дослідники з Університету Бангора, Велика Британія, створили ядерні паливні елементи розміром з макове зернятко, які виробляють енергію, необхідну для підтримки тривалого перебування астронавтів на першій базі на Місяці, пише BBC.

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Наразі США та Китай планують створити свої бази на Місяці вже на початку 2030-х років. Тому вчені всього світу активно працюють над тим, щоб створити джерела енергії, які дозволять астронавтам перебувати на Місяці тривалий час. Місяць сам по собі містить багато цінних ресурсів, які можна використовувати для сучасних технологій. А ще супутник Землі є своєрідним трампліном для перших пілотованих польотів на Марс. У деяких частинах Місяця температура може опускати до рівня в мінус 248 градусів Цельсія, адже тут немає атмосфери, яка могла б утримувати тепло.

Тепер же стало відомо, що вчені з Університету Бангора створили ядерні паливні елементи, які можуть стати джерелами енергії для майбутніх баз на Місяці. Таким чином, як вважають вчені, можна забезпечити довготривалу присутність астронавтів на супутнику Землі. Дослідники сподіваються повністю протестувати нове джерело енергії протягом наступних кількох місяців. Вчені вже відправили ядерні паливні елементи для випробувань компанії Rolls Royce, яка створила ядерний генератор енергії, і ці елементи можна використовувати для його живлення.

Наразі США та Китай планують створити свої бази на Місяці вже на початку 2030-х років Фото: BBC

Генератор являє собою портативний пристрій розміром з невеликий автомобіль, який можна відправити на ракеті-носії на Місяць. Вчені вважають, що цей генератор буде повністю готовий до роботи вже до 2030 року і його зможуть використовувати астронавти. Хоча вчені вважають, що такі ядерні генератори можна буде використовувати і на Землі, наприклад, у зонах стихійних лих, коли немає електрики.

Також дослідники з Університету Бангора працюють над створенням термоядерного двигуна для космічних ракет, які зможуть доставити астронавтів на інші планети Світової системи за короткий час. Наприклад, на Марс із нинішніми технологіями потрібно летіти понад 9 місяців, а новий ядерний двигун дасть змогу скоротити цю подорож до 4 місяців, кажуть учені.

Нагадуємо, що індійська місія на Місяці завершена і місяцехід "Праг'ян" перестав проводити дослідження в районі Південного полюса. Незважаючи на те, що він перейшов у "сплячий режим", все ж вчені сподіваються, що він зможе продовжити роботу після того, як, можливо, переживе холодну місячну ніч, як уже писав Фокус.

Не всі безпілотні місії на місяць закінчуються успішно, так само як індійська місія "Чандраян-3". Чому так відбувається, Фокус уже писав.

Також Фокус уже писав про те, що нещодавно у Великій Британії почалися роботи зі створення найбільшого термоядерного двигуна для космічних ракет.