Кличуть один одного на ім'я. Учені помітили щось дивовижне в поведінці африканських слонів

Дослідники вважають, що тварини звертаються одна до одної, використовуючи індивідуальні голосові ярлики, а не просто копіюючи крики одна одної.

У всіх людських культурах і в різних мовах імена універсальні — вони становлять більшу частину нашої особистості та допомагають нам спілкуватися один з одним. Однак раніше вважалося, що використання особистих імен було притаманне виключно людям, пише IFLScience.

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У новому дослідженні вчені виявили, що дикі африканські слони, ймовірно, можуть звертатися один до одного за допомогою індивідуальних криків, еквівалентних людським іменам. Зазначимо, що дане дослідження було опубліковано у вигляді препринта і ще не було рецензовано. Під час дослідження вчені аналізували сигнали диких слонів у двох районах Кенії:

велика екосистема Самбуру на півночі;

національний парк Амбоселі на півдні.

Остаточний набір даних містив 625 окремих звуків, причому 597 з них відбулися між членами однієї сімейної групи. Автори дослідження зазначають, що загалом було 114 унікальних "абонентів" і 119 унікальних одержувачів сигналів. Далі вчені вивчили "дзвінки", адресовані одному слону і помітили дещо дивовижне.

Команда виміряла акустичні характеристики звуків слонів і провела серію статистичних тестів, щоб перевірити, чи можна передбачити особистість слона, якому призначені ті чи інші звуки. Автори дослідження дійшли висновку, що слони, до яких адресовано звернення, можуть бути правильно ідентифіковані за структурою звуків статистично значно краще, ніж випадково.

Дослідники зазначають, що результати їхньої роботи, по суті, стали першим доказом голосової адресації родичів без імітації криків одержувача, які не є людьми. Вчені також взяли 17 слонів і програли їм записи звернених до них криків, а потім спостерігали за їхньою реакцією. Результати показують, що слони швидше реагують на "привітання", звернене саме до них, а не контрольне.

Тепер учені вважають, що їм вдалося виявити перші докази того, що нелюдський вид використовує "людську систему іменування" для позначення окремих особин. Передбачається, що це може бути пов'язано із соціальною поведінкою слонів: вони схильні розбиватися на дрібніші групи, які потім з'єднуються у більші. Вчені вважають, що "вокальні ярлики" насправді можуть поліпшити координаційні здібності, коли тварини перебувають поза увагою одна одної.

Крім того, дослідники вважають, що звернення одне до одного на ім'я також може бути способом зміцнення соціальних зв'язків, як це працює і в людей.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, що слони, як і люди, ненавидять їсти одне й те саме.