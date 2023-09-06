Гряде онкопокаліпсис. Кількість випадків раку в людей молодше 50 зросла майже вдвічі

Вчені б'ють на сполох, оскільки кількість хворих молодих людей сильно зросла за останні десятиліття, а їхні прогнози обіцяють ще більш похмуру картину.

Нове дослідження виявило, що всього за три десятиліття кількість людей молодше 50 років, у яких діагностовано рак, зросла майже на 80%, на тлі вже спрогнозованого онкологічного цунамі. Дослідження є наймасштабнішим у своєму роді і являє собою глобальну перспективу. За його даними щорічно від раку помирає вже понад мільйон людей віком до 50 років, пише The Guardian.

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Головне питання, яке хвилює системи охорони здоров'я в усьому світі та вчених, полягає в причинах такого різкого зростання захворюваності. Поки дослідники збирають воєдино цю загадку, припускають, що тут відіграють роль кілька чинників. До них належать нездорове харчування, надмірне вживання алкоголю і тютюну, недостатня фізична активність і зростаючий рівень ожиріння. Пропагуючи здоровий спосіб життя, ми можемо потенційно знизити ризики, вважають автори.

Зміни в рейтингу нещадних убивць

Рак молочної залози є серйозною проблемою, на нього припадає найбільша кількість випадків захворювання і смертей. Однак це не єдиний вид раку, кількість випадків якого зростає. У період з 1990 по 2019 рік найшвидшими темпами зростали випадки раннього раку трахеї і простати. Навпаки, кількість випадків раку печінки на ранніх стадіях щорічно знижувалася приблизно на 2,88%.

До регіонів, найбільш схильних до цього зростання, належать Північна Америка, Океанія і Західна Європа. Однак важливо розуміти, що ця проблема характерна не тільки для країн з високим рівнем доходу. У країнах із низьким і середнім рівнем доходу, особливо в Океанії, Східній Європі та Центральній Азії, також спостерігається високий рівень смертності серед осіб молодше 50 років.

Похмура картина майбутнього

Незважаючи на важливість поінформованості, не слід поспішати з висновками і вкорінювати названі числа і відсотки, як істину. Адже з огляду на тенденції останніх 30 років, дослідники прогнозують, що до 2030 р. кількість випадків раннього початку раку і пов'язаної з ним смертності збільшиться ще на 31% і 21%. Найбільшу групу ризику, мабуть, становлять люди віком від 40 років.

Поряд із раніше згаданими факторами, такими як харчування і спосіб життя, можуть відігравати роль генетичні чинники. Червоне м'ясо, солона їжа, низьке споживання фруктів і молока вважаються факторами ризику розвитку поширених онкологічних захворювань у людей молодше 50 років. А такі звички, як недостатня фізична активність, зайва вага і підвищений рівень цукру в крові, ще більше посилюють ризик.

Докторка Клер Найт з Cancer Research UK, яка не має стосунку до дослідження, нагадує, що до цих даних слід підходити з обережністю. Вона наголосила, що рак — це переважно хвороба похилого віку, більшість діагнозів ставлять особам, старшим за 50 років. Вона також наголосила на важливості подальших досліджень для визначення конкретних причин виникнення раку в ранньому віці.

Усе в наших руках

Інформованість — це перший крок до дій. Дослідження вказує на важливість дотримання збалансованої дієти, фізичної активності, зниження споживання алкоголю і тютюну, а також дотримання правил безпеки при перебуванні на сонці для потенційного зниження ризику розвитку раку. Таким чином, хоча дуже важливо усвідомлювати цифри, що зростають, не менш важливо знати, що в нашому розпорядженні є інструменти і знання, що дозволяють змінити ситуацію. А враховуючи невблаганність і раптовість розвитку раку, серйозно підходити до турботи про своє здоров'я варто починати вже зараз, щоб убезпечити своє безтурботне майбутнє.

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Також Фокус писав про те, що популярні вітаміни можуть провокувати розвиток раку. Дослідження групи вчених з Південної Кореї пояснює, яка їжа може сприяти появі злоякісних утворень.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.