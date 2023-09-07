Вилікують смертельні захворювання: вчені розробили нанотрубки, що проникають в епіцентр хвороби

Нова розробка, теоретично, здатна перемогти одразу дві смертельні хвороби, що очолюють список "убивць" по всьому світу.

Коли ми замислюємося про основні причини смерті, то часто згадуємо про насильницькі дії або нещодавні пандемії. Однак насправді серцево-судинні захворювання та рак очолюють список, спричиняючи майже половину смертей в одних лише США, пише The Conversation.

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Цікаво, що, хоча серцево-судинні та онкологічні захворювання здаються різними, вони мають спільні чинники, що лежать в їхній основі. Останні дані свідчать про те, що їх можна лікувати схожими методами.

Найсмертоносніший вид серцево-судинних захворювань називається атеросклерозом. По суті, це закупорка кровоносних судин жиром та іншими речовинами. Коли ці скупчення розриваються, це може призвести до інфаркту. З іншого боку, рак — це занадто швидкий і неконтрольований ріст клітин. Такий неконтрольований ріст може пошкодити наші органи, і його важко зупинити, не пошкодивши при цьому здорові тканини.

Обидва ці захворювання, як би по-різному вони не звучали, мають спільні фактори ризику, як-от ожиріння, паління та неправильне харчування, повідомляє Брайан Сміт, доцент кафедри біомедичної інженерії Мічиганського державного університету. Причиною такого збігу є запалення. Воно може пошкоджувати кровоносні судини, роблячи їх більш схильними до закупорки, а також допомагати раковим клітинам виживати і поширюватися.

Дослідження показують, що деякі методи лікування раку можуть допомогти і при серцевих захворюваннях. Наприклад, існують ліки від раку, які змушують певні імунні клітини поїдати ракові клітини. Аналогічним чином ці препарати можуть змусити ті ж імунні клітини очищати закупорені кровоносні судини, знижуючи ризик розвитку серцевих захворювань, пише Сміт.

Деякі методи лікування, що регулюють процес використання цукру організмом, можуть оздоровити кровоносні судини як за пухлин, так і за серцевих захворювань. Вони також зменшують запалення, характерне для серцевих захворювань.

Хоча існуючі ліки і допомагають впоратися з серцевими захворюваннями, вони не повністю знижують ризик смерті від них. Наразі вивчаються нові підходи, зокрема деякі препарати, які спочатку призначалися для лікування діабету, але виявилося, що вони допомагають і при серцевих захворюваннях, і при раку. Дослідники також виявили, що в деяких перших дослідженнях посилення імунної системи при лікуванні раку може сприяти зменшенню серцево-судинних захворювань.

Останнім часом з'явилася цікава розробка, пов'язана з "нанотрубками" — надмаленькими частинками, що тонші за нашу волосину. Їх можна використовувати для доставки ліків саме туди, де вони необхідні. Нанотрубки можуть проникати всередину специфічних імунних клітин і досягати пухлин, подібно до прихованого пасажира. Оскільки і серцево-судинні захворювання, і рак пов'язані із запаленням, існує можливість використовувати ці нанотрубки для доставки ліків безпосередньо до закупорених кровоносних судин.

Таке використання нанотрубок може підвищити ефективність лікування і зменшити небажані побічні ефекти. Крім того, вони можуть допомогти в ранній діагностиці серцево-судинних захворювань, вважає Сміт.

Оскільки хвороби серця і рак мають спільні причини, використання одного препарату для лікування обох захворювань дає змогу заощадити час і гроші на розробку ліків. Це особливо перспективно з урахуванням можливостей нанотерапії — використання найдрібніших частинок для поліпшення доставки ліків. Якщо для лікування раку існує безліч подібних методів, то в галузі серцево-судинних захворювань їх ще більше, каже Сміт.

Насамкінець слід зазначити, що розуміння схожості між серцево-судинними та онкологічними захворюваннями може прокласти шлях до створення більш ефективних методів лікування, здатних вирішити обидві проблеми. У міру розвитку досліджень пацієнти зможуть отримати більшу користь з таких методів лікування подвійної дії.

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