Тримають вухо гостро. Учені з'ясували, що собаки чують голос господаря навіть крізь сон

Дослідники виявили ще одну дивовижну здатність наших вихованців — їхній мозок навіть у глибокому сні реагує на голоси інших собак і людей.

Собаки не перестають дивувати: вони здатні проникливо читати наші емоції, розуміти числа і використовувати свою особливу мову, а тепер учені з'ясували, що вони також здатні слухати нас навіть уві сні, пише Science Alert.

Невелике пілотне дослідження було проведено вченими з Університету Етвеша Лоранда. У ньому взяли участь 13 собак, а результати дослідження показали, що мозок собак навіть у глибокому сні світиться у відповідь на голоси інших собак і людей, подібно до того, як це відбувається, коли вони не сплять.

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Автори дослідження Хуба Елеод і його колеги вважають, що це відкриття надзвичайно важливе, оскільки є першим свідченням складної слухової обробки під час сну у собак. Під час дослідження вчені під'єднали собак до пристроїв, які вимірювали потенційні реакції їхнього мозку, пов'язані з подіями. Після цього тварин піддали впливу вокалізації собак і людей під час неспання, сонливості та сну.

Зазначимо, що під час дослідження кожен звук був відтворений з однаковою гучністю і тривав близько однієї секунди. Вчені вмикали вереск, ниття, гарчання, кашель, сміх, зітхання або позіхання. При цьому в експерименті не використовували негативні звуки, щоб не злякати собак.

Дослідники з'ясували, що навіть під час повільного сну собаки могли визначити, чи виходив шум від інших собак або людей, а також чи було спілкування позитивним або нейтральним. Цю саму здатність раніше було продемонстровано у приматів, зокрема людей і деяких неприматів, наприклад, мишей.

Автори дослідження зазначають, що ссавці проводять більшу частину часу уві сні, а тому здатність обробляти соціальні сигнали навіть у цьому стані, ймовірно, відіграє важливу роль у нашому виживанні. Те, як багато ми розуміємо під час сновидінь, залежить від низки факторів: стадії сну, де ми перебуваємо, типу шуму, який ми чуємо.

Як і людям, собакам необхідний сон, щоб консолідувати свої спогади та обробляти емоції. Учені зазначають, що сон цих тварин змінився під час одомашнення і став схожий на людський. При цьому в більш літньому віці їх також турбує поверхневий і переривчастий сон, як і в людей, які страждають на недоумство.

Автори дослідження зазначають, що будуть потрібні додаткові дослідження, щоб перевірити ці результати. Однак уже зараз можна сказати, що вони доповнюють список подібностей між поведінкою собак і людей уві сні.

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