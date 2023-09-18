Виявився іншим. Як астероїд Бенну здивував космічний апарат NASA та мало не вбив його (фото)

Навколоземний астероїд, зразки з якого незабаром доставлять на Землю, виявився незвичнішим, ніж припускали вчені.

Коли космічний апарат OSIRIS-REx прилетів до астероїда Бенну, він виявив об'єкт, який мав не такий вигляд і мав інші характеристики, ніж на те очікували вчені, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Під час планування місії OSIRIS-REx, щоб вивчити астероїд Бенну та взяти зразки з його поверхні, вчені з NASA надихнулися успіхом японської місії "Хаябуса". У 2010 році вперше в історії космічний апарат узяв зразки породи астероїда Ітокава й доставив їх на Землю. До цього завдяки знімкам поверхні, які зробив апарат, вчені з'ясували, що космічний камінь, вкритий валунами, також має гладкі рівнини з дрібним камінням.

Під час планування місії OSIRIS-REx, щоб вивчити астероїд Бенну та взяти зразки з його поверхні, учені з NASA надихнулися успіхом японської місії "Хаябуса" Фото: NASA

Але як виявилося, що незважаючи на деяку зовнішню схожість між двома астероїдами, Бенну був зовсім іншим. Лише коли OSIRIS-REx прилетів до астероїда Бенну в 2018 році вчені виявили, що замість широких рівнин із дрібного каміння, що чергуються зі скупченнями валунів на поверхні, тут немає жодного рівнинного регіону. Тобто апарат не може сісти на поверхню для збору зразків.

За допомогою зображень, які надіслав на Землю космічний апарат, вчені все ж змогли знайти місце, де було не так багато великих каменів. Таким чином тут можна було здійснити посадку для збору зразків.

Але для цього вченим довелося віддалено перепрограмувати OSIRIS-REx, адже від самого початку він мав приземлитися на майданчик, який би мав ширину щонайменше 50 метрів. Тепер же апарату потрібно було точно приземлитися в кратері шириною 10 метрів.

Астероїд Бенну Фото: NASA

Апарат нормально приземлився, але коли він почав збирати зразки місцевої породи, то сталося щось несподіване. Всупереч очікуванням учених, поверхня астероїда за своїми властивостями нагадувала болото. За кілька секунд OSIRIS-REx занурився в Бенну на глибину 50 см. Коли він спробував вибратися, після того, як взяв зразки, то через роботу двигунів із кратера піднялася величезна стіна уламків. Це призвело до того, що апарат занурився ще глибше.

Вчені пізніше зізналися, що незважаючи на те, що OSIRIS-REx все ж зміг вибратися з кратера, невдалий збіг обставин у вигляді купи уламків міг призвести до загибелі апарату. Вчені невірно оцінили поверхню Бенну і її щільність. Поверхневий шар виявився несподівано пухким, що не показували спостереження апарата з орбіти навколо астероїда.

За допомогою зображень, які надіслав на Землю космічний апарат, вчені все ж змогли знайти місце, де було не так багато великих каменів Фото: NASA

Астрономи досі не знають, чому поверхня Бенну має такі характеристики. Можливо, більш дрібні частинки, схожі на пісок, просочилися через проміжки між більшими фрагментами породи всередину астероїда, і залишили багато порожнього простору в поверхневому шарі. Це може пояснити несподівано низьку щільність поверхні, а також загальну щільність астероїда, яка, мабуть, набагато вища, ніж щільність поверхні.

OSIRIS-REx зібрав набагато більше зразків на астероїді Бенну, ніж планували вчені. І вже 24 вересня він доставить ці зразки на Землю. Результати їх вивчення будуть представлені наприкінці цього року.

Фокус уже писав про те, що в Китаї виявили перший у світі кратер на вершині гори, що виник після удару астероїда. Западина завширшки майже в 1,6 км на вершині китайської гори насправді є місцем падіння космічного каменю.