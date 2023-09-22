Уперше в історії США апарат NASA доставляє частину астероїда на Землю: це побачив телескоп (фото)

З'явився перший знімок космічного апарату OSIRIS-REx, який летить у космосі і везе зразки з астероїда Бенну.

Телескоп Оптичної наземної станції Європейського космічного агентства (ЄКА), розташований на Канарських островах, зафіксував наближення до Землі космічного апарату NASA. Знімок зонда OSIRIS-REx було отримано 16 вересня за 8 днів до того, як капсула зі зразками з астероїда Бенну буде спущена на Землю і приземлитися в пустелі штату Юта, США. Цю фотографію ЄКА опублікувало 21 вересня, пише Space.

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У неділю, 24 вересня, відбудеться історична подія для США. Уперше космічний апарат цієї країни доставить на Землю зразки гірської породи, зібрані на навколоземному астероїді Бенну. Зонд OSIRIS-REx не буде здійснювати посадку, а натомість відправить капсулу зі зразками, яка приземлиться в штаті Юта.

Коли космічний апарат NASA 16 вересня перебував на відстані 4,6 млн км від Землі (це приблизно в 12 разів далі, ніж Місяць від нашої планети), наземний телескоп ЄКА зробив перший знімок зонда, що летить у космосі. Для телескопа Оптичної наземної станції ЄКА ця подія є справжнім подвигом, адже маючи ширину дзеркала лише в 1 метр, він призначений для відстеження космічного сміття на навколоземній орбіті.

Вчені з ЄКА повідомили, що отримане зображення апарату NASA є складеним знімком із 90 окремих кадрів. Їх об'єднали таким чином, щоб врахувати рух OSIRIS-REx, що летить не по прямій лінії. Тому на задньому плані зірки здаються витягнутими і спотвореними.

Коли космічний апарат NASA 16 вересня перебував на відстані 4,6 млн км від Землі (це приблизно в 12 разів далі, ніж Місяць від нашої планети), наземний телескоп ЄКА зробив перший знімок зонда, що летить у космосі Фото: ESA

Космічний апарат OSIRIS-REx вирушив у свою подорож до астероїда Бенну, щоб зібрати зразки місцевої породи та вивчити цей камінь, ще 7 років тому. У жовтні 2020 року зонд зібрав 250 грамів зразків і у квітні 2021 року вирушив у політ назад до Землі.

Якщо все піде так, як задумали вчені з NASA, то в неділю, 24 вересня, о 13:42 за Києвом капсулу зі зразками запустять в атмосферу Землі з апарата OSIRIS-REx. Приблизно через 4 години за допомогою парашута ця капсула має здійснити посадку в пустелі штату Юта, США. Детальніше про це вже писав Фокус. Вчені заберуть зразки для дослідження в Космічний центр NASA імені Джонсона в штаті Техас, після чого частину матеріалу відправлять вченим по всьому світу.

Якщо все піде так, як задумали вчені з NASA, то в неділю, 24 вересня, о 13:42 за Києвом капсулу зі зразками буде запущено в атмосферу Землі з апарату OSIRIS-REx

Дослідники хочуть більше дізнатися про перші дні існування Сонячної системи, адже астероїд Бенну літає в космосі мільярди років, а також про те, яку роль могли зіграти в доставці будівельних блоків життя на Землю такі багаті на вуглець астероїди, як Бенну.

Коли космічний апарат NASA скине свій цінний вантаж, його місія на цьому не закінчиться, адже він полетить на зустріч з астероїдом Апофіс, який вважається потенційно небезпечним для Землі. Дослідження цього каменю розпочнеться у 2029 році, коли Апофіс перебуватиме близько до нашої планети.

Нагадуємо, що астероїд Бенну має ширину приблизно 500 метрів і його виявили лише 10 років тому. Він належить до класу навколоземних астероїдів, який називається Аполлони.

Також Фокус писав про те, що вчені були здивовані тим фактом, що астероїд Бенну виявився не зовсім таким, як вони припускали. В результаті місія OSIRIS-REx могла закінчиться катастрофою і ніякої доставки зразків з астероїда не відбулося б.