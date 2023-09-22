Скарби в забутому ящику: вчені тільки нещодавно дізналися, що саме подарували музею у 1986 році

Майже 40 років тому іспанському музею археолог-любитель подарував музею коробку з артефактами. Музей зберігав її, аж поки у 2020 дослідники не вирішили все ж відкрити коробку.

Команда істориків, палеонтологів і біологів з різних іспанських установ виявила, що в коробці, подарованій Археологічному музею Каталонії ще у 1986 році, зберігаються кістки неандертальців, пише Phys.org.

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Витоки цього відкриття сягають кінця 1970-х років, коли Мігель Азнар, палеонтолог-аматор, натрапив на різноманітні артефакти та кістки в околицях Кова Сіманья, печери, розташованої в парку поблизу Барселони. Азнар, провівши попереднє дослідження знахідок, ретельно очистив їх, а потім склав в одну коробку. Він зберігав цю коробку вдома до 1986 року, аж поки не вирішив передати її музею, де вона залишалася недоторканою до 2020 року.

Відкривши коробку, команда виявила не лише залишки кераміки та різноманітні артефакти, але й скарб, що складався з 53 кісток неандертальців, а також кісток тварин. Поглиблений аналіз показав, що ці рештки належать лише трьом особам: дорослому, ймовірно, жінці та дітям, віком приблизно 11-12 років та 7-8 років.

Радіометричне датування визначило приблизний вік цих кісток у 50 000 років. Надалі вчені хочуть вилучити ДНК з кісток, щоб дослідити можливі родинні зв'язки та дізнатися більше інформації про цих осіб.

ослідницька група зазначає, що колекція кісток також є найбільш значним відкриттям кісток неандертальця в регіоні та, можливо, на всьому Піренейському півострові Фото: Frontiers in Earth Science (2023). DOI: 10.3389/feart.2023.1230707

Намагаючись визначити місце розкопок, звідки походять ці знахідки, дослідники розпочали ретельні пошуки поблизу печери Кова Сіманья. Під час цих пошуків вчені знайшли зуб мудрості, який колись належав одному з людей, чиї кістки лежали в ящику. Ця знахідка пов'язала кістки з конкретним місцем розкопок.

Дослідницька група зазначає, що колекція кісток також є найбільш значним відкриттям кісток неандертальця в регіоні та, можливо, на всьому Піренейському півострові.

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