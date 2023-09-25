Повернення з небуття: у Британії знайшли загублену роботу відомої італійської художниці (фото)

Нещодавно виявили картину відомої художниці Артемізії Джентілескі, яку вважали втраченою. Полотно помилково визначили як роботу іншого художника та зберігали у палаці Гемптон-Корт.

Полотно, представлене у Віндзорському замку, відіграє ключову роль у творчості Джентілескі, проливаючи світло на її перебування в Лондоні наприкінці 1630-х років, пише Тhe Guardian.

"Ім’я жінки викликає сумніви, доки її роботу не побачать", — написала художниця Артемізія Джентілескі колекціонеру її картин у 1649 році, запевнивши його, що її полотна "говорять самі за себе". Знадобилося три з половиною століття, щоб ім'я художниці стало відомим.

Але ще більше часу знадобилося для того, щоб знайти один із її забутих шедеврів. Відкриття відбулося у палаці Гемптон-Корт, де знайдено "Сусанну та старців", втрачену роботу Джентілескі.

Це був період, позначений її короткою співпрацею з батьком, Ораціо, при англійському дворі. Крім того, сюжет картини заглиблюється в саму суть особистих випробувань художниці. Будучи підлітком, Артемізію зґвалтував в Італії інший художник, Агостіно Тассі, у майстерні свого батька. Подальший судовий процес, задокументований в архівних стенограмах, зрештою завершився засудженням Тассі.

Робота, про яку йдеться, зображує біблійну історію про Сусанну, яка у своєму саду відкинула залицяння двох чоловіків і зіткнулася з неминучою небезпекою через фальшиве звинувачення у невірності. У своєму трактуванні цієї історії Джентілескі відступає від загальноприйнятих уявлень, наголошуючи на спробах Сусанни втекти від хижих чоловіків. Рейнольдс припускає глибокий зв'язок між художницею та Сусанною, оскільки Джентілескі, схоже, відчувала глибоку спорідненість з біблійною героїнею.

Картина, виставлена у Віндзорському замку Фото: Royal Collection Trust/© His Majesty King Charles III 2023

Випадкове відкриття стало можливим завдяки зусиллям кураторів Royal Collection Trust, зокрема доктора Ніко Мунца, досвідченого мистецтвознавця і колишнього співробітника музею. Їхньою місією було відстежити картини, розкидані по всій Європі після страти Карла I. Список включав сім підтверджених робіт Джентілескі. Раніше вважалося, що вцілів лише відомий автопортрет.

Анна Рейнольдс згадує: "Ми проводили інвентаризацію, і доктор Ніко звернув увагу на одну роботу, яка зберігалася в сховищі Гемптон-Корту понад 100 років". Інтуїція мистецтвознавця не підвела. Під шарами бруду і товстим лаком, нанесеним під час попередніх реставрацій, ховалося надзвичайне зображення, яке, як тепер вважають, було замовлене дружиною Карла I, Генрієттою Марією Французькою.

Рейнольдс пояснила: "Воно було неймовірно коричневим і знебарвленим, як це часто трапляється з органічним лаком. Її розмір також був збільшений смужками пришитого полотна, що могло бути причиною перемальовування". Тільки з початком реставрації почали проступати характерні елементи картини.

Однією з важливих підказок стала наявність фарби, відомої як свинцево-олов'яно-сурм'яно-жовта, улюблена фарба художниці. Експертиза підтвердила знахідку, а остаточний шматочок головоломки з'явився, коли тканина, знята зі зворотного боку полотна, відкрила літери CR, що означають Carolus Rex, тобто Карл I.

Артемізію Джентілескі запросили до Лондона в зеніті своєї слави. Однак у наступні роки інтерес до мистецтва бароко зменшився, що призвело до того, що її роботу віддали на зберігання, а також до того, що її помилково приписали менш відомому італійському художнику, а згодом віднесли до французької школи.

Вважається, що з 1660 року картина прикрашала стіни Сомерсет-хаусу, резиденції королев та їхніх супутників, зокрема Катерини Браганської та королеви Анни. Оригінальний опис 1639 року, складений Абрахамом ван дер Дортом, оглядачем королівських картин для Карла І, вказує на те, що спочатку картина висіла над каміном у вітальні королеви у палаці Вайтголл — кімнаті, яку часто відвідувала Генрієтта Марія.

Пізніше, перед своїм зникненням, робота була перенесена до Кенсінгтонського палацу, а згодом її перенесли до палацу Гемптон-Корт, втративши водночас раму. У 1862 році картину описали як "у поганому стані" і відправили на реставрацію, під час якої нанесли додаткові шари лаку.

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