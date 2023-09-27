Універсальний вбивця. Виявлено бактерію, що провокує безліч небезпечних хвороб
Знайшовши потенційну причину розвитку хвороби Альцгеймера, вчені виявили, що зловісний організм також сприяє розвитку артриту, атеросклерозу та діабету другого типу.
Наш кишечник і наш мозок можуть бути пов'язані між собою сильніше, ніж ми думали раніше. Нещодавнє масштабне дослідження дало змогу глибше зрозуміти, як певні кишкові бактерії можуть бути пов'язані з хворобою Альцгеймера — типом недоумства, на яке страждають мільйони людей у всьому світі, пише ScienceAlert.
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Уже давно вчені вважають, що існує зв'язок між нашим мозком, кишківником і крихітними організмами, наприклад, бактеріями, які живуть у нашій травній системі. Уявіть, що ці організми, ніби мешканці одного гігантського міста, живуть злагоджено одним величезним колективом. Коли вони щасливі й перебувають у рівновазі, наше здоров'я, як правило, на висоті. Однак зміна цього балансу, наприклад, шляхом зміни раціону харчування, може мати значний вплив на наше здоров'я. Цей вплив може бути як добрим, так і поганим.
Що стосується хвороби Альцгеймера, то в попередніх дослідженнях було помічено, що у людей з цією хворобою часто спостерігається менша різноманітність цих кишкових бактерій. Це важливо, оскільки деякі бактерії можуть виділяти хімічні речовини, що викликають запалення в головному мозку. Це запалення може відігравати певну роль у пошкодженні мозку, яке призводить до втрати пам'яті та когнітивних проблем при хворобі Альцгеймера.
Додаткову загадку являє собою ген, званий аполіпопротеїном Е (APOE). У людини існує три варіанти цього гена, і один із них, варіант E4, мабуть, підвищує ризик розвитку хвороби Альцгеймера. Чому так відбувається і з чим ще це пов'язано, науці поки що не зовсім зрозуміло. Однак саме цей ген може впливати на те, які бактерії оселяються в нашому кишечнику.
У новому дослідженні вчені проаналізували бактеріальний склад тисяч людей. Вони виявили 20 груп бактерій, які можуть бути пов'язані з хворобою Альцгеймера. Після ретельнішого аналізу вони звузили список до 10 конкретних груп, деякі з яких зустрічалися в людей із хворобою Альцгеймера рідше, а інші — частіше.
Серед цих бактерій виділялася одна під назвою Collinsella. Ця бактерія пов'язана не тільки з хворобою Альцгеймера і варіантом гена APOE E4, а й з іншими захворюваннями, такими як ревматоїдний артрит, атеросклероз і діабет другого типу. Можливо, ця група бактерій сприяє розвитку запалення і робить кишківник більш "дірявим", змушуючи його пропускати більше своїх мешканців у непризначені для цього ділянки нашого тіла, що може сприяти пошкодженню мозку. Ба більше, у дорослих людей із вищим рівнем Collinsella також спостерігався вищий рівень холестерину, що дає змогу встановити зв'язок між бактеріями кишківника, жировим обміном і здоров'ям мозку.
Але не всі результати цього дослідження несли в собі погані новини. Так, під час роботи було виявлено бактерії, які, мабуть, чинять захисну дію проти запалення.
Хвороба Альцгеймера є провідним типом деменції, і очікується, що до середини цього століття на неї страждатимуть 150 млн. осіб у всьому світі, головним чином через старіння населення планети. Глибше розуміння взаємозв'язку між кишківником і мозком дасть нам змогу знайти ефективніші методи лікування або навіть способи запобігання симптомів цього захворювання.
Наш кишечник — це галасливе місто крихітних організмів, які можуть впливати на наше здоров'я загалом і, як не дивно, на наш мозок. Останні результати дослідження дають більш чітке уявлення про те, як конкретні бактерії в нашому кишечнику можуть бути пов'язані з хворобою Альцгеймера. Багато що ще належить дізнатися, але розуміння цього зв'язку — крок у правильному напрямку до вирішення однієї з найсерйозніших світових проблем у сфері охорони здоров'я.
Раніше Фокус писав про те, що вчені запропонували боротися з хворобою Альцгеймера за допомогою їжі. Як показало дослідження, значно поліпшити стан людини з хворобою Альцгеймера, можна, якщо робити великі перерви в прийомі їжі.
Також Фокус писав про виявлення нових потенційних винуватців хвороби Альцгеймера. Глибоко в нашому мозку мешкають клітини, покликані захищати його, але схоже вони ведуть подвійне життя і можуть стати причиною виникнення недуги.
Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.