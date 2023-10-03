Підступні голосні звуки: чому мандрівники в часі не зрозуміють середньовічних англійців

Середньовічна англійська значно відрізнялася від сучасної, тож теоретичний мандрівник у часі навряд чи зміг порозумітися з місцевим населенням. Причина такої зміни, яка відбулася у 15-18 століттях, отримала назву "Великий зсув голосних".

Ви коли-небудь замислювалися над тим, як далеко в минуле ви могли б помандрувати і все ще розуміти англійську? Насправді до певного моменту, наприклад, у 1800-х роках, все було б зрозуміло, пише IFLScience.

Але що, якщо ви наважитеся зануритися ще глибше в історію? Що ж, саме тоді все стає трохи складніше. Можливо, ви почнете чухати потилицю, частково завдяки так званому "Великому зсуву голосних" або "Великому переміщенню голосних". З 15-го по 18-те століття, англомовні люди почали по-іншому вимовляти довгі приголосні, тож англійська мова середньовіччя звучала б для нас дуже дивно.

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У цей час відбулися зміни у способі артикуляції довгих голосних, внаслідок чого вертикальне положення язика змістилося вгору. Наприклад, слово "sheep" вимовлялося більш схоже на те, як ми сьогодні говоримо "shape".

Лінгвістка Ася Перельцвайг пояснює, що під час Великого зсуву голосних деякі довгі голосні стали дифтонгами (наприклад, /i:/ перетворився на /aj/ у таких словах, як "child" і "rise"), тоді як в інших відбулося збільшення висоти язика (наприклад, /e:/ перетворився на /i:/ у словах "three" і "feet", а /u:/ став /aw/ у словах "loud" і "mouth").

Але це ще не все — змін було більше. Нижчі версії /e:/ та /o:/ також перетворилися на різні звуки. Тож, як ви можете собі уявити, розуміння середньоанглійської мови того періоду було б досить складним завданням для сучасних носіїв англійської мови.

І що ще цікавіше, ці зміни не відбувалися послідовно у всіх словах. Деякі регіональні акценти все ще зберігають стару вимову, що додає ще більше складнощів. Поєднайте це зі структурними та граматичними змінами, які відбулися в давньоанглійській мові, германській мові, і розуміння розмови 12 століття стане справжньою головоломкою.

Вимова деяких англосаксонських слів

Чому ж стався цей дивний зсув? Ніхто не знає напевно, але є кілька теорій. Одна з них полягає в тому, що "Чорна смерть" спричинила значне скорочення населення, що призвело до міграції людей до Лондона. Цей приплив різних діалектів і вимов, можливо, спричинив мовну плутанину.

Але, мабуть, найбільш незвичайною теорією є та, що пов'язана з війнами з Францією. Вважається, що під час цих конфліктів носії англійської мови навмисно змінювали свою вимову, щоб дистанціюватися від французького впливу, по суті, змінюючи манеру розмови, щоб звучати менш по-французьки.

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