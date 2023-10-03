Сильніші, розумніші і небезпечні: хто такі суперсвині, що можуть нашкодити навіть ведмедям (фото)

"Свині залізного віку", або ж так звані "суперсвині", — це гібрид диких кабанів та домашніх свиней, який виділяється розумом та швидким ростом. Попри очевидні переваги для сільського господарства, ці тварини породили серйозні проблеми.

Уявіть собі світ, де домашні свині та дикі кабани об'єдналися, щоб створити гібридну свиню. Ці істоти, яких часто називають "суперсвинями", є витривалими, розумними та вигідними для сільського господарства, але вони можуть становити значну загрозу для місцевих тварин і природного середовища, пише IFLScience.

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Фермери активно експериментують з розведенням таких гібридів. Процес зазвичай охоплює спарювання самців диких кабанів з самками свиней, часто специфічних порід, таких як тамворт або глостерська стара плямиста. Ці гібриди називають "свинями залізного віку", оскільки вони нагадують перших свиней, яких люди одомашнили тисячі років тому.

Спочатку цих тварин розводили для того, щоб вони допомагали обробляти землю, але сталося дещо несподіване — їхнє м'ясо виявилося напрочуд смачним, зі смаком, схожим на дикого кабана. Проте, на відміну від своїх диких побратимів, ці гібридні тварини менш агресивні та прості у догляді.

"Свині залізного віку" бувають різних відтінків коричневого кольору, але часто нагадують диких кабанів

"Свині залізного віку" бувають різних відтінків коричневого кольору, але часто нагадують диких кабанів, хоча і з деякими відмінностями, такими як більші вуха, трохи коротша морда, округліша спина і довше тіло. Їх поросята, як правило, смугасті, а м'ясо темне і ароматне, що робить їх чудовою альтернативою диким кабанам.

Однією з важливих переваг цих гібридів є їхні домашні риси. Свиноматки, як правило, продуктивніші, а поросята ростуть швидше.

Однак ці гібриди кабанів і свиней не завжди є результатом цілеспрямованої селекційної роботи. У 2021 році шведські фермери були здивовані, коли дикі кабани неодноразово вривалися до їхніх свинарників і спаровувалися зі свиноматками, попри електричні огорожі. Це незвичайне нічне рандеву призвело до народження понад 100 гібридних поросят лише на одній фермі.

Ці гібриди виявилися грізними інвазивними видами, що завдавали шкоди місцевим тваринам, таким як індики та мисливські птахи

У деяких частинах Північної Америки гібриди кабанів і свиней стали тривожною проблемою. Канадські фермери спочатку розводили їх заради м'яса та здатності витримувати суворі зими. На жаль, ринок м'яса диких кабанів скоротився, що призвело до того, що багато гібридів випустили в дику природу.

Ці гібриди виявилися грізними інвазивними видами, що завдавали шкоди місцевим тваринам, таким як індики та мисливські птахи. Вони також пожирали ягоди і рослинність, як сарана, залишаючи все менше місця для пасовищних тварин і навіть чорних ведмедів.

За словами доктора Раяна Брука, який очолює Канадський проєкт дослідження диких свиней в Університеті Саскачевану, "здичавілі свині — це, мабуть, найгірший інвазивний великий ссавець на планеті".

"Вони неймовірно розумні. Вони потайні, ​​а також коли на них чиниться будь-який тиск, особливо якщо люди починають полювати на них, вони майже повністю переходять у нічний спосіб життя, і стають дуже невловними — ховаються в густому лісі, зникають у заболочених місцях і їх дуже важко знайти", — пояснив доктор Брук.

Отже, хоча ідея "суперсвиней" може здатися незвичайною, їхня присутність у дикій природі може мати серйозні наслідки для природних екосистем. Дослідники продовжують вивчати цих гібридних свиней і працюють над розв'язанням проблем, які вони створюють.

Балансування між перевагами цих гібридів та їхніми потенційними негативними наслідками залишається постійним викликом для управління дикою природою та її збереження.

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