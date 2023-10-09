Легендарна постать. В елліністичному місті знайшли мармурову голову Александра Македонського

У Туреччині вчені знайшли історичний артефакт — мармурову голову статуї Александра Македонського. Дослідники вважають, що її зробили у 2-му столітті нашої ери, й зараз її ретельно досліджують.

Нещодавно дослідники виявили мармурову голову Александра Македонського у стародавньому місті Прусіас-ад-Гіпіум, розташованому в турецькій провінції Дюздже. Ця знахідка проливає світло на історію цього стародавнього міста і дозволяє зазирнути в життя однієї з найлегендарніших постатей історії, пише HeritageDaily.

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Прусіас-ад-Гіпіум колись було жвавим містом у стародавній Віфінії, а згодом — частиною пізньоримської провінції Гонорія. Розташоване на дорозі, що з'єднувала Нікомедію (сучасний Ізміт) та Амастріс (Амасра), воно відігравало вирішальну роль у Понтійському регіоні.

Історія міста сягає глибини століть, а його відкриття відбулося у 19 столітті. Нещодавні розкопки проводили археологи з Університету Дюздже, за підтримки музею Конуралп та муніципалітету Дюздже.

У міру того, як розкопки просувалися, стало очевидно, що Прусіас-ад-Гіпіум мало характерні риси елліністичного міста. Залишки цього мегаполісу включають ділянки міських стін, укріплену браму, театр просто неба, акведук і навіть римський міст.

Однак саме театр, відомий у народі як "Сорок сходів", став об'єктом нещодавнього археологічного дослідження. Цю споруду, збудовану за часів еллінізму, розширили за часів Римської імперії.

Найдивовижніше відкриття зробили, коли археологи виявили 23-сантиметрову мармурову голову, яка, як вважають, датується 2 століттям нашої ери. Вважається, що ця голова є зображенням Александра Македонського.

Про знахідку археологи негайно сповістили провінційне управління культури і туризму, а також музей Конуралп. Після огляду на місці та ретельного очищення мармурової голови її перевезли до музею для подальшого аналізу експертами.

Це відкриття є захопливим доповненням до нашого розуміння античної історії та впливу Александра Македонського. Воно пропонує відчутний зв'язок з минулою епохою і дає нам можливість оцінити майстерність античних скульпторів.

Оскільки дослідники продовжують вивчати цю знахідку, надалі можна очікувати нових відкриттів пов'язаних з Александром Македонським та конкретно цією статуєю.

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