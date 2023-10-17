Застиглий на 18 млн років ліс. На острові Лесбос виявили скам'янілі дерева різних розмірів

Разом із попередніми знахідками, зокрема скам’янілостями тварин, вчені ідентифікували близько 500 зразків різних видів.

На острові Лесбос у Греції під час нещодавніх розкопок для прокладання труб дощової каналізації виявлено нові скам'янілі дерева. Вони лежали заховані під землею мільйони років, і їхній дивовижний стан збереженості вразив експертів, пише GreekReporter.

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Професор Ніколас Зурос, директор музею Скам'янілого лісу Сігрі, розповів про ці знахідки. Він зазначив, що виявлено 14 нових дерев, скам'янілі стовбури яких не тільки добре збереглися, але й знайдені шарами, немов історична хронологія, що чекає на розкриття. Деякі з цих дерев були маленькими, а інші — гігантами. Серед них як хвойні, так і плодоносні дерева — різноманітний ліс, застиглий у часі.

Але як ці дерева опинилися скам'янілими і похованими під землею? Відповідь криється у драматичній події вісімнадцяти мільйонів років тому, коли регіон сколихнули потужні виверження вулканів. Ці сильні вибухи вивільнили смертоносні газові вибухи, які "вбили" дерева. Потім попіл від вивержень засипав повалені стовбури.

Після цього почалися сильні дощі, які змели попіл і частини стовбурів дерев, створивши гігантські селеві потоки, які заблокували долини. Стовбури дерев нагромаджувалися шарами, один за одним, поступово перетворюючись на скам'янілості.

Скам'янілий ліс острова Лесбос

Значення цього відкриття величезне. Воно відкриває вікно в минуле, показуючи інтенсивність вулканічної активності та екосистему, яка процвітала в стародавньому Лесбосі. Ці скам'янілі дерева пропонують унікальний погляд на геологічну історію острова.

Скам'янілий ліс Лесбосу, де знайдені ці чудові знахідки, займає особливе місце в світі природи. Оголошений у 1985 році пам'яткою природи, цей ліс є музеєм стародавньої історії. У 1994 році був створений Музей природної історії Скам'янілого лісу Лесбосу, який надає відвідувачам можливість ознайомитися з геологічними дивами острова.

Окрім дерев, у грудні 2021 року під час археологічних розкопок знайдено скам'янілості тварин віком два мільйони років. Ці скам'янілості показують, що в цій місцевості жили великі ссавці, зокрема коні, велика рогата худоба, олені та антилопи.

Також у східній частині острова виявлено кістки менших тварин, зокрема зайцеподібних, схожих на сучасних кроликів. Таке різноманіття робить острів схожим до Парку Юрського періоду, демонструючи флору та фауну тих часів.

Професор Зурос пояснює, що "Багатий матеріал досліджуваних палеонтологічних розкопок свідчить про багатство фауни острова [і] розкриває важливі факти про фауну та екосистеми Східного Егейського моря та зв’язок островів із сусіднім півостровом Мала Азія [Анатолія]".

Розкопки виявили близько п'ятисот ідентифікованих зразків, і ще багато скам'янілостей невизначених видів все ще чекають на дослідження. Ці знахідки не лише збагачують наше розуміння давнього минулого, але й підкреслюють важливість Лесбосу як природної скарбниці.

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