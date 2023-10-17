Досягли успіху без керівництва: древні люди ефективно співпрацювали задовго до появи менеджменту

Як виявили вчені, населення Піренейського півострова у древні часи досягло високого рівня розвитку та продуктивності, попри відсутність централізованого правління. Дослідження доводить те, що люди епохи енеоліту вміли розподіляти ресурси та співпрацювати між собою.

Дослідження, проведене вченими з Автономного університету Барселони, проливає світло на продуктивні сили стародавніх спільнот доби енеоліту в південній частині Піренейського півострова, приблизно 5100-4200 років тому. Результати цього дослідження розкривають дивовижну і дещо неочікувану картину цих стародавніх суспільств, пише Phys.org.

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У цих громадах доби енеоліту люди виконували різноманітні за типом та інтенсивністю завдання. Дивовижним є високий рівень співпраці, коли водночас немає явних ознак залежності між різними типами поселень або будь-якої значної політичної централізації. Це означає, що люди з різних громад гармонійно працювали разом без основної центральної влади.

Дослідники насамперед базували свою роботу на аналізі макролітичних інструментів (великих знарядь праць), які були необхідними для виконання різних завдань у мідному віці. Ці інструменти допомогли виявити надзвичайну різноманітність у типах завдань, які виконували спільноти доби енеоліту.

Ця різноманітна економічна організація існувала на різних поселеннях, незалежно від їхнього розміру чи типу й відіграла ключову роль у соціальному, архітектурному та демографічному розвитку протягом мідного віку на Піренейському півострові.

Дослідники Марина Егілус, Селіна Дельгадо-Раак та Роберто Ріш мали на меті визначити, чи мали різні поселення відмінні економічні моделі, і вони справді знайшли відмінності. Проте ці відмінності не узгоджувалися з географічним розташуванням, формою чи розміром поселень. Наприклад, не було жодних ознак того, що укріплені поселення мали значні надлишки і контролювали поселення з ровами або навпаки.

У цю епоху економічного, соціального та творчого розвитку халколітичні спільноти, здавалося, процвітали завдяки виробничій різноманітності, обмінюючись продуктами, знаннями і навіть фахівцями Фото: Autonomous University of Barcelona

У цю епоху економічного, соціального та творчого розвитку халколітичні спільноти, здавалося, процвітали завдяки виробничій різноманітності, обмінюючись продуктами, знаннями і навіть фахівцями. Кожна громада організовувала свою економіку найефективніше, враховуючи навколишнє середовище, кількість населення та соціальні умови. Великі обкопані поселення мали всі необхідні інструменти для повсякденних потреб, не накопичуючи надлишків матеріалів.

Одне з найважливіших відкриттів пов'язане з монументальним місцем Валенсіна-де-ла-Консепсьйон у Севільї. Спочатку вважалося, що це місце, яке охоплює понад 250 гектарів з численними ровами, було місцем поклоніння. Однак дослідження показало, що насправді це — макропоселення, яке населяли тисячі людей.

Дослідники запровадили концепцію "кооперативних заможних суспільств", яка відображає, як ці спільноти створювали значні матеріальні блага, не експлуатуючи свою робочу силу для виробництва додаткових цінностей. Це відрізняється від пізніших суспільств, таких як аргарське суспільство, де для виробництва багатства був необхідний правлячий клас або група.

Це дослідження не виключає наявності насильства в енеолітичній Іберії; воно припускає, що насильство не було постійним елементом. Натомість воно могло використовуватися для захисту багатого суспільства з високим ступенем кооперації, а не для підкорення населення.

У дослідженні проаналізовано макролітичні артефакти, які використовувалися для різних завдань, таких як розмелювання зернових, обробка їжі та робота з такими матеріалами, як камінь, метал і дерево. Ці інструменти мали вирішальне значення для розуміння того, як ці давні суспільства організовували свої завдання.

По суті, це дослідження кидає виклик загальноприйнятій думці, демонструючи, що стародавні халколітичні спільноти на Піренейському півострові процвітали завдяки співпраці, різноманітності та ефективному використанню ресурсів. Воно дає унікальне уявлення про здатність суспільства створювати багатство без потреби в правлячому класі і закликає по-новому поглянути на те, як функціонували давні суспільства.

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