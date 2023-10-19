Пролежали на дні моря тисячі років: що приховує найдавніша корабельна аварія у світі (фото)

Коли ми думаємо про далеке минуле, легко уявити стародавні цивілізації ізольованими та роз'єднаними. Однак видатна знахідка, корабельна аварія "Докос", розповідає іншу історію.

Мореплавство та морські дослідження набагато давніші, ніж вважалося, і корабельна аварія "Докос" є ідеальним прикладом цього. Датована протоелладським періодом, який тривав на території сучасної Греції з 2700 по 2200 роки до н. е., вона стала безцінним доказом того, що стародавні культури значною мірою залежали від їхньої здатності опановувати величезні води навколо них, пише Ancient Origins.

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Затонулий корабель "Докос", що лежить біля берегів Південної Греції поблизу острова Докос в Егейському морі, виявив лише у 1975 році підводний археолог і фотожурналіст Пітер Трокмортон. Попри свій вік, ця корабельна аварія дає цінну інформацію про стародавній світ.

Самого корабля вже давно немає, він біологічно розклався протягом століть у солоних морських глибинах. Однак те, що залишилося, — це розкиданий скарб стародавніх глиняних ваз і керамічних виробів, які колись були на борту судна.

Ці артефакти свідчать про те, що корабель, ймовірно, був торговим судном і перевозив товари повсякденного вжитку: глечики, амфори тощо, більшість з яких виготовлені в регіоні Стародавньої Арголіди. Ці предмети призначалися для торгівлі між жителями Міртоанського моря та Аргоської затоки. На жаль, корабель так і не дістався до місця призначення, зустрівши свою долю біля берегів острова.

Кам'яні якорі із затонулого корабля "Докос" Фото: Hellenic Ministry of Culture

Корабельна аварія в Докосі, одна з перших подібних розкопок у Греції, поставила перед археологами унікальні виклики. Нерівне морське дно ускладнювало дослідження, що призвело до винайдення ультразвукової високоточної системи визначення координат і позиціонування (SHARPS) для картографування підводних знахідок. Під час розкопок знайдено понад 15 000 керамічних виробів і цілих артефактів, які відкрили вікно у повсякденне життя давніх мореплавців.

Вік затонулого корабля, датований протоелладським періодом, між 2700 і 2200 роками до н. е., робить його одним з найстаріших у світі. Особливо важливою є велика колекція ранньоелладської кераміки, знайдена на цьому місці. Цей посуд унікальний, оскільки в цю епоху гончарний круг не був основною технологією.

Хоча ми не можемо з упевненістю сказати, чому затонув корабель, найімовірнішим поясненням є сильний шторм. Немає жодних доказів конфлікту чи піратства. Корабель лежав на давньому торговельному морському шляху, що простягався з Південної Евбеї до Саронічної та Арголідської заток, але удача була не на його боці. Шторм перекинув судно, перш ніж воно змогло вивантажити свій дорогоцінний вантаж і отримати прибуток.

Зрештою, море зберігає давні таємниці, надаючи нам унікальну можливість зазирнути в життя стародавніх морських торговців. Те, що могло бути трагедією для стародавнього моряка, для нас стало дивом, пропонуючи скарбницю знань про минуле.

Корабельна аварія "Докос" є свідченням тривалого зв'язку між стародавніми цивілізаціями, який став можливим завдяки світовим водним шляхам.

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