Крок назад у часі: археологи виявили унікальну 2000-річну прикрашену римську сандалію (фото)

Нещодавно виявлена сандалія, знайдена в римському місті Лукус Астурум, викликала неабиякий ажіотаж серед археологів та ентузіастів історії. Вона не лише поглиблює наше розуміння римської історії, а й демонструє неабияку майстерність тієї епохи.

У чарівному містечку Лукус Астурум на півночі Іспанії під час археологічних розкопок у 2021 році зроблено дивовижне відкриття. Серед залишків римського міста, яке процвітало між першим і четвертим століттями нашої ери, команда археологів на чолі з Есперансою Мартін розкопала 2000-річну римську сандалію. Але ця сандалія — не звичайний артефакт, а археологічна перлина, унікальна знахідка, яка вирізняється з-поміж інших, пише Arkeonews.

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Лукус Астурум у часи свого розквіту був важливим вузлом комунікації та слугував адміністративним центром у регіоні. У 2021 році команда виявила великий будинок з центральним двором і колодязем. Цього літа вони відновили розкопки, і колодязь надав особливий сюрприз.

Щоб витягти стародавню сандалію, не пошкодивши її, археологи спустилися в колодязь за допомогою шківної системи. Серед римських реліквій, що лежали тут століттями, вони натрапили на загублене взуття людини, яка колись намагалася почистити колодязь.

Попри свій скромний вигляд, ця сандалія є унікальним археологічним скарбом, адже вона прикрашена складними візерунками, що включають кола, овали та соколоподібні фігури. В усій Іспанії, історичній назві Піренейського півострова, збереглося не більш як 20 римських сандалій, і ця — єдиний прикрашений екземпляр.

Ще більше вражає стан збереження цього стародавнього взуття. Сандалія збереглася надзвичайно добре завдяки мулу, що осів на дні колодязя. Він створив анаеробне середовище, запобігаючи розмноженню мікроорганізмів і допомагаючи підтримувати стан сандалі.

"Предмети, які ми знайшли, завдяки аноксії, спричиненій високим рівнем ґрунтових вод у цій місцевості, перебувають у винятковому стані, — розповідає археологиня Есперанса Мартін. — Мули створили анаеробне середовище завдяки пластичності глин, що їх складають, тому органічні матеріали чудово збереглися".

Сандалія збереглася надзвичайно добре завдяки мулу, що осів на дні колодязя Фото: ÁNGEL VILLA

На глибині близько трьох метрів фахівці витягли частину дерев'яної кришки колодязя, кахельну підлогу для зціджування мулу, кілька глечиків, насіння, каштани, кедрові горіхи, молюски, рештки домашньої та дикої фауни, а також бронзовий казан, невелику металеву каблучку та сандалію.

"Вона майже ціла і зберігає насічки для кріплення в області верхньої частини ноги. Більш ніж імовірно, що її загубив хтось, хто прийшов чистити [колодязь], коли вона застрягла в мулі. Це унікальний об'єкт, оскільки він прикрашений", — додає фахівчиня.

Наразі римська сандалія зберігається в холодильнику, щоб запобігти можливому псуванню. Після завершення реставрації її виставлять в Астурійському археологічному музеї.

Ця знахідка — своєрідний погляд у минуле, що проливає світло на повсякденне життя римлян у стародавньому місті та демонструє їхню майстерність і стиль. Унікальний декор на сандалії, разом з неймовірним станом збереження, робить її видатною знахідкою. Дивлячись у майбутнє, важливо пам'ятати, що такі відкриття продовжують поглиблювати наше розуміння історії та зв'язок з тими, хто жив у минулі епохи.

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