Що і слід було довести: вчені зробили важливе відкриття в поведінці собак (фото)

Нове дослідження показало, що собаки краще виконують ті чи інші завдання, якщо отримують особливий подарунок за це.

Вчені з Університету штату Флорида провели нове дослідження, яке було спрямоване на вивчення поведінки собак. Зокрема, вчені хотіли з'ясувати, чому віддають перевагу собаки як заохоченню за виконання тих чи інших завдань: улюбленій їжі чи улюбленій іграшці. Про те, що з'ясували в результаті вчені, пише Daily Mail.

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Раніше деякі вчені вже проводили дослідження, спрямовані на те, щоб з'ясувати, як розставляють пріоритети собаки в тих чи інших ситуаціях. Наприклад, як показали такі дослідження, собаки найчастіше, якщо перед ними стоятиме вибір, виберуть своїх улюблених господарів, а не улюблену їжу.

Але мало хто вивчав, що оберуть собаки, якщо їм доведеться обирати між улюбленою їжею та улюбленою іграшкою, особливо якщо це є заохоченням за виконання певних завдань. Тепер учені вирішили з'ясувати, як домашні тварини поводитимуться в подібній ситуації. Відомо, що у багатьох собак є улюблені іграшки, з якими вони проводять час, але водночас відомо, що собаки люблять смачну їжу і деяка їжа є їхньою улюбленою.

Відомо, що собаки люблять смачну їжу і деяка їжа є їхньою улюбленою Фото: Daily Mail

Учені провели експеримент, у якому взяли участь 10 собак різних порід, серед яких були німецькі вівчарки, лабрадори та інші. Собакам показали набір із кількох іграшок, серед яких були тенісний м'яч, м'яка іграшка і порожня пластикова пляшка. Також тварини ознайомилися з пропонованою їжею: хот-догами, сиром, сухим кормом та іншими ласощами. Потім кожен собака вибрав свою улюблену їжу та улюблену іграшку.

Після цього вчені давали собакам різні завдання і за їх виконання давали або їжу, або іграшку. Ці завдання з кожним разом ускладнювалися. Результати показали, що 9 із 10 собак припиняли з часом виконувати завдання, якщо замість їжі їм давали іграшки.

Відомо, що у багатьох собак є улюблені іграшки, з якими вони проводять час Фото: Daily Mail

Таким чином учені зробили висновок, що собаки все ж таки віддають перевагу смачній їжі перед своїми улюбленими іграшками, якщо йдеться про їхнє дресирування. Тобто, якою б не була гарною іграшка і як би вона не подобалася тваринам, все ж таки найкращим стимулом для них є їжа, вважають учені.

За словами дослідників, отримані результати можуть бути корисними для людей, які намагаються дресирувати своїх собак. Хоча вчені стверджують, що дресирування, під час якого як заохочення використовуються іграшки, може бути ефективнішим, якщо собака ще дуже молодий.

Фокус уже писав про те, що вчені розповіли, які собаки живуть удвічі довше за інших. Ці собаки старіють значно швидше за інших, але це не впливає на тривалість їхнього життя.

Також Фокус писав про те, що вчені розповіли, чому кішки воліють спати на людях. Ця поведінка має не тільки практичну, а й соціальну складову.

Нагадуємо, що вперше біля берегів Австралії косатки розірвали білу акулу на частини і з'їли її печінку. Тушу 3-х метрової білої акули, від якої залишилися лише голова і хвіст, виявили на березі місцеві жителі, як уже писав Фокус.