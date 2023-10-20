Рецепт, перевірений часом: 2500-річна посудина проливає світло на кулінарне минуле Анатолії

Знахідки, що так схвилювали вчених, вказують на стародавню страву Анатолії — кешкек, яка готується з м'яса та злаків.

Нещодавно під час археологічних розкопок у кургані Олуз Хеюк (Oluz Höyük) на півночі Туреччини знайшли глиняний горщик, якому 2 500 років. Це відкриття пропонує унікальний погляд у минуле, проливаючи світло як на кулінарну історію Анатолії, так і на стародавні цивілізації регіону, пише Arkeonews.

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Олуз Хеюк — це не звичайна археологічна пам'ятка; вона може похвалитися історією, яка налічує 4 500 років, починаючи з 2500 року до нашої ери. Для археологів це місце в центральній Туреччині є скарбницею знань не лише про історію регіону, а й про історію стародавніх цивілізацій.

Розкопки в Олуз Хеюк, які тривають вже 17 років, очолює доктор Шевкет Донмез, викладач і професор кафедри археології Стамбульського університету.

Він поділився: "Це схоже на кешкек, дуже популярну страву Анатолії. Форма горщика, який ми знайшли, та інгредієнти всередині дуже нагадують сучасну культуру приготування кешкеку".

Усередині цього стародавнього посуду вони виявили фрагменти кісток і зерна Фото: İHA

Археологи вважають, що глиняний горщик віком 2 500 років. Усередині цього стародавнього посуду вони виявили фрагменти кісток і зерна. Кешкек — це страва з м'яса і злаків. Схоже, що цей горщик міг відігравати певну роль у її приготуванні.

Під час розкопок вони також знайшли багато кісток тварин, залишків зерна і точильних каменів, Донмез сказав, що 30-сантиметровий горщик досить великий, щоб приготувати їжу приблизно для 30 осіб.

Дослідник наголосив: "Горщики підтверджують нашу думку про те, що це місце було кухнею перського палацу. Вони не схожі на звичайне сімейне кухонне начиння".

Археологічні розкопки не лише розкрили кулінарну історію, але й відкрили вікно у повсякденне життя давніх цивілізацій, які колись процвітали в цьому регіоні. Шари історії та численні знахідки, розкопані тут, продовжують захоплювати дослідників та ентузіастів.

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