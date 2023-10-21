Небезпека в кожній тарілці: вчені назвали вид м'яса, що підвищує ризик розвитку діабету

Окрім виявлення самого винуватця розвитку діабету, вчені також знайшли та запропонували альтернативи, здатні навпаки — знизити шанс виникнення небезпечного захворювання.

Учені закликають любителів час від часу з'їсти стейк або гамбургер остерігатися. Нещодавнє дослідження показало, що люди, які вживають лише дві порції червоного м'яса на тиждень, можуть мати підвищений ризик захворіти на діабет 2-го типу. І що більше червоного м'яса ви їсте, то вищий ризик. Але є і позитивний бік — ті ж дослідження показують, що заміна червоного м'яса на деякі інші продукти може знизити цей ризик, пише The Week.

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Вчені з Гарвардської школи громадської охорони здоров'я ім. Т.Х. Чана виявили цей зв'язок. Т.Х. Чана виявили цей зв'язок, ретельно вивчивши інформацію про здоров'я понад 200 тис. осіб за 36 років. За цей час більш ніж у 22 000 з них розвинувся діабет 2-го типу.

На особливу увагу заслуговує різниця в ризику розвитку діабету залежно від споживання червоного м'яса. У тих, хто споживав найбільше червоного м'яса, ризик розвитку діабету був на 62% вищим, ніж у тих, хто споживав його найменше. Вчені вирішили копнути глибше і дізналися, що кожна додаткова порція червоного м'яса, з'їдена людиною за день, може збільшити ризик на 24%, якщо це необроблене м'ясо, і на 46%, якщо воно перероблене.

Однак не все так похмуро в кулінарному світі. Учені також проаналізували, що може статися, якщо замінити щоденну порцію червоного м'яса на щось інше. Виявилося, що вживання в їжу горіхів або бобових може знизити ризик розвитку діабету на 30%. А якщо замість цього вживати молочні продукти, такі як сир або молоко? Це може означати зниження ризику на 22%, згідно з дослідженням.

Чому ж це так важливо? Діабет 2-го типу — це не просто підвищення рівня цукру, це захворювання, яке може призвести до проблем із серцем, нирками, раку і навіть вплинути на функції пам'яті. Тому пошук чинників, що впливають на його виникнення, є життєво важливим для сотень тисяч людей.

Один із головних дослідників, Сяо Гу, зазначив, що ці дані ще раз підтверджують те, що пропонують багато медичних рекомендацій: скоротити споживання червоного м'яса, чи то звичайний стейк, чи то будь-який оброблений сорт.

Судячи з того, що, віддаючи перевагу рослинним білкам, а не червоному м'ясу, ми також, можливо, надаємо послугу навколишньому середовищу, сприяючи зменшенню викидів парникових газів і вирішенню проблем зміни клімату. Таким чином, йдеться не тільки про наше індивідуальне здоров'я, а й про крок у бік здоровішої планети.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.