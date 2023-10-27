Жах на крилах ночі. Самці кажанів-молотів можуть налякати, але шукають лише сексу і солоденького

Попри свій страхітливий і похмурий зовнішній вигляд, ці тварини насправді вельми милі та насправді не дуже-то розумні.

Наша планета сповнена химерних, а часом і вельми страхітливих, тварин. Цей опис безумовно підходить для цього кажана: візуально тварини можуть вселяти жах, чого тільки варта їхня страхітлива видова назва Hypsignathus monstrosus. Але насправді ці тварини дуже милі, пише IFLScience.

Представників цього виду часто називають кажанами з головою-молотом або великогубими кажанами, проте також вони відомі як фруктові кажани. Представники цього виду мешкають у Західній і Центральній Африці, але цікавить їх зовсім не "жага крові", а соковиті плоди інжиру, бананів і манго.

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Учені зазначають, що збільшений рострум і квадратна голова є особливістю самців цього виду. У поєднанні з великою гортанню і губами вона допомагає їм видавати гучні гудючі звуки. Вчені зазначають, що голосові сигнали самців насправді відіграють вирішальне значення, коли вони збираються спаровуватися.

Річ у тім, що кажани-молоти належать до видів, які токують. Простими словами, у шлюбний сезон вони збираються у великі групи, до 150 самців, а потім висять на гілках і співають своїх пісень, доки перебірливі самки не виберуть собі партнерів.

Насправді самці кажана шукають лише сексу та їжі Фото: iNaturalist

За словами Джека Бредлі з Корнельської лабораторії орнітології, ці кажани насправді "не відрізняються розумом". За словами дослідника, більшість синапсів у мозку самців, ймовірно, зайняті думками про секс і тим, як отримати трохи солодких плодів.

Дослідження показують, що розмах крил найбільшого кажана на африканському континенті сягає 97 сантиметрів, причому самці значно більші за самок. Представники цього виду не нападають на людей, але вважаються шкідниками через їхню пристрасть до фруктів.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили, що кажани мають унікальну навичку співу.