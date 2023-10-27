Лінгвістичний кошмар: як батько комедії створив найдовше слово грецької мови (фото)

Найдовше слово грецької мови з’явилося завдяки давньогрецькому поету Арістофану, який додав його до своєї п’єси. Попри свій вигляд, воно має значення, хоча й неочікуване.

Коли ми думаємо про довгі слова, ми можемо уявити собі громіздкі, складні терміни або назви ісландських вулканів. Проте грецька мова вміє нас дивувати, і в цьому випадку це найдовше грецьке слово, яке коли-небудь записане, пише GreekReporter.

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Це надзвичайне слово має такий вигляд: λεπαδοτεμαχοσελαχογαλεοκρανιολειψανοδριμυποτριμματοσιλφιοτυρομελιτοκατακεχυμενοκιχλεπικοσσυφοφατοπεριστεραλεκτρυνοπτοκεφαλιοκιγκλοπελειολαγῳοσιραιοβαφητραγανοπτερυγών.

На перший погляд здається, що хтось нанизав низку слів без пробілів, але насправді це одне слово. Творцем цього лінгвістичного кошмару був відомий драматург Арістофан.

Найдовше грецьке слово складається з 172 літер, і було занесено до "Книги рекордів Гіннеса" в 1990 році.

Арістофан, який народився близько 450 року до н. е. в Афінах, вважається найвидатнішою постаттю в античній комедії. Його унікальна здатність поєднувати сатиру та політичні коментарі з гумором залишила незгладимий слід у світі театру. Попри те, що минуло 2 500 років, більшість його творів збереглися, що відрізняє його від багатьох його сучасників.

Арістофан ввів це дивовижне слово у своїй п'єсі "Ecclesiazusae" (або "Жінки-збирачки"), вперше поставленій у 392 році до нашої ери. П'єса розповідає про повстання афінських жінок, які прагнули змінити демократію, де домінували чоловіки. Їхні зусилля призвели до значних змін у законодавстві, зокрема у сфері стосунків. Згідно з новими правилами, чоловік міг бути з красивою жінкою лише після того, як провів час принаймні з трьома менш привабливими.

Це надзвичайне слово має такий вигляд: λεπαδοτεμαχοσελαχογαλεοκρανιολειψανοδριμυποτριμματοσιλφιοτυρομελιτοκατακεχυμενοκιχλεπικοσσυφοφατοπεριστεραλεκτρυνοπτοκεφαλιοκιγκλοπελειολαγῳοσιραιοβαφητραγανοπτερυγών Фото: Giorgio Pintzas Monzani / GreekReporter

Кульмінацією п'єси є бенкет — звичайний спосіб вирішення справ у Стародавній Греції, куди запрошували всіх, незалежно від статі чи зовнішності. Саме під час цієї фінальної сцени вимовляється знамените довге слово: λεπαδοτεμαχοσελαχογαλεοκρανιολειψανοδριμυποτριμματοσιλφιοτυρομελιτοκατακεχυμενοκιχλεπικοσσυφοφατοπεριστεραλεκτρυνοπτοκεφαλιοκιγκλοπελειολαγῳοσιραιοβαφητραγανοπτερυγών.

Це неймовірне слово схоже на складний рецепт, кожна частина якого описує різні складові бенкету. Його можна розібрати так:

λεπαδο (lopàs) — широке блюдо;

τέμαχος (temaxos) — шматочок або порція риби;

σέλαχο (sèlaxo) — ймовірно, середземноморська риба-скат;

γαλέο (galéo) — косякова акула, поширена в Середземному морі;

κράνιον/λείψανον (crànion/lìpsanon) — голова та кістки, ймовірно, з морепродуктів, таких як краби;

δριμύς/υπότριμμα (drimìs/ipòtrima) — насичений і тертий, можливо, означає приправу з сильним ароматом;

σίλφιον (sìlfion) — вимерла рослина з цілющими властивостями;

τυρομελιτό (tiromelitò) — суміш меду та сиру;

κατακεχυμένο (katakeximèno) — залитий, що вказує на попередній соус, яким була покрита їжа;

κίχλε (kìxle) — дрозди, дрібні птахи;

επί (epì) — поверх;

κόσσυφο (kòsifo) / φάττα (fàta) / περιστέρα (peristèra) — різні види голубів;

αλεκτρυών (alektriòn) — півень;

οπτός (optòs) — варений;

κεφάλιο (kefàlio) — голова, ймовірно, йдеться про півня;

κίγκλιο (kìglio) — білогруда вівсянка, поширений у Греції птах;

πέλειο (pèlio) — голуб;

λαγώο (lagòo) — заєць;

σιραίο (sirèo) — сироп з гранатів;

βαφή (vafì) — підказка кольору страви;

τραγανό (traganò) — вказує на хрусткість;

πτερύγων (pterigòn) — крила та крильця курки або півня.

Чи можемо ми відтворити цей давній рецепт? Існує багато теорій про те, які саме страви згадував Арістофан і як їх готували. Без пропусків і ком у словах складно точно зіставити інгредієнти з їхніми описами. Однак ми можемо спробувати відтворити страви, якими ділилися актори наприкінці п'єси.

Страва зі шматочків риби ската та акули, з додаванням різних частин краба, заправлена медово-сирним соусом, гострими спеціями та подрібненим сильфієм. Суміш смаженої дичини, включаючи дроздів, голубів, племінних голубів, кролика і півнів з головами, і все це під соусом з гранатового сиропу.

Обидві страви супроводжуються хрусткими курячими крильцями.

Це слово є свідченням багатої культурної та мовної спадщини Стародавньої Греції та сили гумору та сатири, що випередили свій час.

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