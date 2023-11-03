Використовували горщики або навіть вікна: чому ванних кімнат не існувало до XIX століття

Коли впродовж ХІХ століття купання стало нормою середнього класу, соціальні реформатори намагалися зробити ванну доступною для всіх. Але навіть ті сім'ї, які мали кошти для її побудови, не обов'язково наслідували приклад багатіїв.

Поняття "відвідування ванної кімнати" знайоме кожному з нас, але те, як ми справляємося з цією щоденною потребою, значно змінилося з роками. Елісон К. Хогланд заглиблюється у незвичайну історію виникнення ванних кімнат, якими ми їх знаємо сьогодні, проливаючи світло на їхній розвиток в американських будинках робітничого класу, пише Big Think.

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У XIX столітті вищі класи почали сприймати ідею сантехніки в приміщенні, хоча й потроху. Спочатку раковини з'явилися у спальнях, замінивши глечики та тазики для води. Ванни і туалети отримали окремі кімнати, причому туалети розміщували далі від житлових приміщень через не дуже приємні запахи.

У 1870-х роках настала вирішальна зміна. Медичні працівники почали виступати за створення єдиної кімнати, в якій можна було б розмістити всі три сантехнічні вузли разом, щоб зменшити плутанину труб і сифонів, що проходять через будинок. Цю нову кімнату назвали "ванною", і до 1880-х років вона стала загальновживаним терміном.

Середній клас незабаром наслідував цей приклад, додаючи такі "ванні кімнати" до своїх будинків або купуючи нові, з уже встановленою сантехнікою. Однак для родин робітничого класу цей перехід був не таким простим.

Модернізація будинків для облаштування ванних кімнат була дорогою справою, і багато хто не міг собі цього дозволити. Натомість вони встановлювали сантехніку в різних місцях по всій оселі.

У домогосподарствах робітничого класу першим елементом сантехнічного обладнання, який з'являвся в приміщенні, часто була кухонна раковина. Навіть за відсутності водопроводу в приміщенні для їхнього наповнення можна було використовувати відра, а труби дозволяли зливати воду під будинок або на подвір'я. Як тільки з'явилася проточна вода, кухонна раковина стала служити для багатьох цілей, від миття посуду до чищення зубів і гоління.

У той час як купання поступово стало нормою для середнього класу протягом XIX століття, соціальні реформатори намагалися зробити цю розкіш доступною для робітничого класу. Однак не всі наслідували приклад заможних. Деякі фінсько-американські шахтарі, наприклад, будували сімейні лазні, які використовували для пологів, народної терапії, прання та купання.

До появи критих туалетів домогосподарства робітничого класу покладалися на господарські будівлі та горщики. У деяких випадках чоловіки просто мочилися з вікон на подвір'я. Туалети були складнішою конструкцією, яка вимагала під'єднання дренажних труб до вигрібних ям або каналізаційних систем, щоб уникнути небезпеки для здоров'я.

У Мічигані, де замерзлі труби становили небезпеку, туалети часто встановлювали в підвалах з ґрунтовою підлогою, іноді для того, щоб дістатися до них, потрібно було пролізти через люк.

Лише після Другої світової війни більшість будинків робітничого класу облаштували спеціальними ванними кімнатами. Їх втискали в простір, вирізаний з кухонь чи їдалень, або розширювали з підвальних туалетних кімнат.

Для зручності додавали сходи. Зрештою, сім'ї робітничого класу мали власні окремі кімнати з трьома сантехнічними елементами, що стало значним кроком в еволюції ванних кімнат.

Дослідження Елісон К. Хогланд висвітлює подорож того, як ванні кімнати стали стандартним елементом будинків. Це нагадування про те, як зручність, яку ми сприймаємо як належне сьогодні, колись була розкішшю для вищих класів, і як вона зрештою стала доступною для всіх.

Історія еволюції ванних кімнат є свідченням людського прогресу, пропонуючи зазирнути в наше минуле та практичні досягнення, які покращили наше повсякденне життя.

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