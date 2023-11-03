Дощі з уламків унікальної комети: коли спостерігати пік метеорного потоку Тауриди (фото)

Одразу два метеорні потоки в окремі ночі наступного тижня забарвлять нічне небо яскравими світловими смугами та "вогняними кулями".

Пік активності метеорного потоку Тауриди настане в окремі ночі наступного тижня. Спочатку можна буде побачити частину метеорного потоку під назвою Південні Тауриди, а потім — Північні Тауриди. Коли можна буде побачити "падаючі зірки", а тим, хто це зробить, загадати бажання, пише Live Science.

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Незабаром у нічному небі стануть добре видимими яскраві смуги світла і "вогняні кулі", які з'являться внаслідок проходження Землі крізь щорічний метеорний потік Тауріди, що складається з двох частин. З інтервалом у 5 днів настане момент, коли буде видно пік активності метеорного потоку.

Метеорні потоки відомі тим, що під час потрапляння в атмосферу метеорів вони вибухають і з'являються яскраві "вогняні кулі". При цьому також ці метеори залишають під час руху смуги світла великої яскравості. Але надто ефектного світлового шоу не варто очікувати від Таурид, адже цього року падатиме лише приблизно 10 метеорів на годину.

Після заходу Сонця, у понеділок, 6 листопада, і до сходу Сонця у вівторок, 7 листопада, в небі з'явиться активна фаза метеорного потоку Південні Тауриди. Хоча насправді Земля проходить через цей потік щороку приблизно з 23 вересня по 8 грудня. Умови для спостереження за цими "падаючими зірками" будуть не найідеальнішими, адже Місяць, на 60% освітлений Сонцем, буде досить яскравим після опівночі.

Метеорний потік Тауриди Фото: Live Science

У ніч із суботи, 11 листопада, на неділю, 12 листопада, настане пік активності метеорного потоку Північні Тауриди. Через цей потік наша Земля проходить у період між 13 жовтня і 2 грудня. Спостерігати за метеорами з цього потоку, що згорають в атмосфері, буде краще, ніж за Південними Тауридами. Річ у тім, що Місяць буде затінений світлом Сонця лише на 4% і буде являти собою тонкий півмісяць, а тому не заважатиме огляду своєю яскравістю.

У будь-якому разі для спостереження за смугами світла і "вогняними кулями" необхідне ясне небо і багато терпіння.

Метеорний потік Тауріди отримав свою назву на честь сузір'я Тельця, яке добре видно в Північній півкулі восени і здається, що метеори падають на нашу планету саме з боку цього сузір'я. Але насправді зв'язок між Тауридами і сузір'ям Тельця на цьому закінчується.

Джерелом появи метеорного потоку Тауриди вважається комета Енке, яка залишила свої уламки біля орбіти Землі сотні років тому. Комета Енке є короткоперіодичною, і вона має найкоротший період обертання навколо Сонця серед усіх комет, які відомі астрономам. Цей орбітальний період становить лише трохи більше 3 років. До речі, під час руху ця комета перетинає орбіти не тільки нашої планети і Марса, а й орбіти Меркурія і Венери.

Джерелом появи метеорного потоку Тауриди вважається комета Енке, яка залишила свої уламки біля орбіти Землі сотні років тому Фото: Wikipedia

Також Фокус писав про те, що в листопаді дуже яскравими об'єктами в небі будуть дві величезні планети із зовнішньої Сонячної системи.

Як уже писав Фокус, NASA виявило зоряну систему з 7 планет і дві з них схожі на Землю. Дані про цю систему ховалися в інформації, зібраній вже непрацюючим космічним телескопом Кеплер.