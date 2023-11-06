Скандинавське диво бронзової доби: вчені знайшли ймовірний зал засідань короля Гінца (фото)

Неподалік легендарної "Королівської могили" Зеддіна у Німеччині розкопали колосальну споруду бронзового віку. Вважається, що вона була залою засідань короля Гінца, легендарної постаті, яку, за розповідями, поховали в золотій труні.

Археологи з Геттінгенського університету у співпраці з Управлінням охорони пам'яток землі Бранденбург проводять масштабні розкопки в районі Зеддіна. "Королівська могила" в Зеддіні, поблизу Грос-Панкова, вважається одним із найважливіших поховань IX століття до н. е. на півночі Центральної Європи, яке виявили ще в 1899 році під час робіт з видобутку каменю, пише Arkeonews.

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Важливість цієї знахідки полягає у розмірах споруди. Вона є найбільшою у своєму роді з часів скандинавської бронзової доби, яка охоплює приблизно 2200-800 роки до нашої ери.

Споруда може похвалитися значним планом поверху, розміром 31 на 10 метрів. Для порівняння, будинки в доісторичні часи зазвичай були шість-сім метрів завширшки, іноді сягали восьми метрів. 10-метрова ширина цієї будівлі сама по собі є рідкісною знахідкою.

Залишки каміну в Королівській залі Фото: Prignitz district

Стіни будівлі були зведені з дерев'яних дощок і тину, обмазані глиняною штукатуркою, а дах вкритий соломою. Орієнтовна висота будівлі, близько семи метрів, дозволяє припустити можливість додаткових поверхів для проживання та зберігання. Інтриги додає центральний камін у західній частині будівлі та знахідка мініатюрної посудини на північній стіні, яку інтерпретують як ритуальне підношення.

Ще дивовижнішою цю знахідку робить техніка будівництва двох зовнішніх стін з нагромадженого польового каміння, що було нетипово для Північної Європи в епоху бронзи. Це наводить на думку, що будівники або власники споруди могли черпати натхнення під час подорожей, можливо, спостерігаючи за методами кам'яного будівництва в інших регіонах.

Ліворуч - нинішня керамічна знахідка, праворуч - аналогічний екземпляр з музею Перлеберга Фото: Prignitz district

За оцінками археологів, будівля датується X-IX століттями до нашої ери. Завдяки своїм величезним розмірам і величі, цілком ймовірно, що вона слугувала резиденцією правителя або місцем для важливих зібрань. Примітно, що в регіоні між Данією та південною Німеччиною в період з 1800 по 800 роки до н. е. існувало лише дві інші подібні споруди.

Існують переконливі докази того, що колосальна зала була не простим селянським житлом, а місцем для прийомів та інших важливих подій. Це наводить експертів на думку, що вона могла бути пов'язана з легендарним королем Гінцем, якого, за переказами, поховали неподалік у IX столітті до нашої ери.

Можливо, король використовував цю будівлю для зустрічей, або ж вона могла належати попереднику короля Гінца. Безперечним є те, що вона простояла близько 80 років, пропонуючи незвичайний погляд на спосіб життя бронзової доби.

Це відкриття є цінним доповненням до нашого розуміння життя в бронзовому віці. Воно дає уявлення про культуру, архітектуру та поховальні практики того часу, проливаючи світло на вирішальний період в історії. Місце розкопок незабаром закриють, щоб убезпечити і задокументувати знахідки, але дослідження ще далекі від завершення.

У найближчі десятиліття розкопки можуть знову відкрити для використання нових технологій і спеціалізованих тестів ДНК, щоб заглибитися в історію і отримати більше інформації про життя людей, які жили навколо "королівської могили" Зеддіна.

Дослідники Геттінгенського університету та Управління охорони пам'яток землі Бранденбург продовжать масштабні розкопки навколо королівської могили в межах теперішнього проєкту.

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