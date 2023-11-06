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Технології та наука

Скандинавське диво бронзової доби: вчені знайшли ймовірний зал засідань короля Гінца (фото)

Знахідка бронзової доби, Зал засідань короля Хінца, Археологічні розкопки, Стародавня будівельна конструкція, Королівська могила Седдін, Скандинавський бронзовий вік, Стародавня архітектура, Культурні пам'ятки
Фото: Prignitz district | Важливість цієї знахідки полягає у розмірах споруди

Неподалік легендарної "Королівської могили" Зеддіна у Німеччині розкопали колосальну споруду бронзового віку. Вважається, що вона була залою засідань короля Гінца, легендарної постаті, яку, за розповідями, поховали в золотій труні.

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Археологи з Геттінгенського університету у співпраці з Управлінням охорони пам'яток землі Бранденбург проводять масштабні розкопки в районі Зеддіна. "Королівська могила" в Зеддіні, поблизу Грос-Панкова, вважається одним із найважливіших поховань IX століття до н. е. на півночі Центральної Європи, яке виявили ще в 1899 році під час робіт з видобутку каменю, пише Arkeonews.

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Важливість цієї знахідки полягає у розмірах споруди. Вона є найбільшою у своєму роді з часів скандинавської бронзової доби, яка охоплює приблизно 2200-800 роки до нашої ери.

Споруда може похвалитися значним планом поверху, розміром 31 на 10 метрів. Для порівняння, будинки в доісторичні часи зазвичай були шість-сім метрів завширшки, іноді сягали восьми метрів. 10-метрова ширина цієї будівлі сама по собі є рідкісною знахідкою.

Знахідка бронзової доби, Зал засідань короля Хінца, Археологічні розкопки, Стародавня будівельна конструкція, Королівська могила Седдін, Скандинавський бронзовий вік, Стародавня архітектура, Культурні пам'ятки Fullscreen
Залишки каміну в Королівській залі
Фото: Prignitz district

Стіни будівлі були зведені з дерев'яних дощок і тину, обмазані глиняною штукатуркою, а дах вкритий соломою. Орієнтовна висота будівлі, близько семи метрів, дозволяє припустити можливість додаткових поверхів для проживання та зберігання. Інтриги додає центральний камін у західній частині будівлі та знахідка мініатюрної посудини на північній стіні, яку інтерпретують як ритуальне підношення.

Ще дивовижнішою цю знахідку робить техніка будівництва двох зовнішніх стін з нагромадженого польового каміння, що було нетипово для Північної Європи в епоху бронзи. Це наводить на думку, що будівники або власники споруди могли черпати натхнення під час подорожей, можливо, спостерігаючи за методами кам'яного будівництва в інших регіонах.

Знахідка бронзової доби, Зал засідань короля Хінца, Археологічні розкопки, Стародавня будівельна конструкція, Королівська могила Седдін, Скандинавський бронзовий вік, Стародавня архітектура, Культурні пам'ятки Fullscreen
Ліворуч - нинішня керамічна знахідка, праворуч - аналогічний екземпляр з музею Перлеберга
Фото: Prignitz district

За оцінками археологів, будівля датується X-IX століттями до нашої ери. Завдяки своїм величезним розмірам і величі, цілком ймовірно, що вона слугувала резиденцією правителя або місцем для важливих зібрань. Примітно, що в регіоні між Данією та південною Німеччиною в період з 1800 по 800 роки до н. е. існувало лише дві інші подібні споруди.

Існують переконливі докази того, що колосальна зала була не простим селянським житлом, а місцем для прийомів та інших важливих подій. Це наводить експертів на думку, що вона могла бути пов'язана з легендарним королем Гінцем, якого, за переказами, поховали неподалік у IX столітті до нашої ери.

Можливо, король використовував цю будівлю для зустрічей, або ж вона могла належати попереднику короля Гінца. Безперечним є те, що вона простояла близько 80 років, пропонуючи незвичайний погляд на спосіб життя бронзової доби.

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Це відкриття є цінним доповненням до нашого розуміння життя в бронзовому віці. Воно дає уявлення про культуру, архітектуру та поховальні практики того часу, проливаючи світло на вирішальний період в історії. Місце розкопок незабаром закриють, щоб убезпечити і задокументувати знахідки, але дослідження ще далекі від завершення.

У найближчі десятиліття розкопки можуть знову відкрити для використання нових технологій і спеціалізованих тестів ДНК, щоб заглибитися в історію і отримати більше інформації про життя людей, які жили навколо "королівської могили" Зеддіна.

Дослідники Геттінгенського університету та Управління охорони пам'яток землі Бранденбург продовжать масштабні розкопки навколо королівської могили в межах теперішнього проєкту.

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