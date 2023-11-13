Відсутність людей у зоопарках цікавим чином змінює поведінку тварин: що виявили вчені

Пандемія надала дослідникам унікальну можливість подивитися, як змінюється поведінка звірів у зоопарку залежно від наявності або відсутності відвідувачів.

Пандемія коронавірусу внесла свої корективи в життя людей, та й не тільки. У новому дослідженні вчені виявили, що карантин і закриття зоопарків для відвідувачів цікавим чином вплинули на поведінку тварин, коли вони перестали щодня бачити натовпи, пише Science Alert.

З іншого боку, пандемія коронавірусу також надала дослідникам унікальну можливість дізнатися, як змінюється поведінка звірів у зоопарку залежно від того, бачать вони відвідувачів чи взаємодіють тільки з наглядачами та рейнджерами.

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У дослідженні, проведеному 2022 року, вчені з Університету Ноттінгем Трент у Великій Британії з'ясували, як примати відреагували на це зрушення. Вони зосередилися на вивченні поведінки бонобо, шимпанзе, західних рівнинних горил і оливкових павіанів. У результаті вчені виявили, що примати змінювали свої звички різними способами.

Тепер учені вважають, що взаємодія з відвідувачами має вирішальне значення для добробуту тварин у зоопарку. Однак вчені також вважають, що ці взаємодії можуть мати як позитивний, так і негативний ефект.

За словами співавтора дослідження, фахівця із захисту тварин у зоопарках Саманти Ворд, примати — одні з найбільш когнітивно розвинених видів у зоопарках, а їхня взаємодія з відвідувачами надзвичайно складна.

Під час дослідження вчені спостерігали за приматами в зоопарку Твайкросс і Сафарі Ноуслі у Великій Британії. Спостереження було проведено як до, так і після повернення відвідувачів. Результати дослідження показують, що протягом кількох місяців і кількох періодів відкриття і закриття відбулися помітні зміни в поведінці приматів, які різнилися залежно від конкретного виду.

Вчені виявили, що повернення відвідувачів змусило бонобо і горил проводити менше часу на самоті, причому останні також стали менше часу витрачати на відпочинок. Водночас шимпанзе стали більше їсти та займатися своїми вольєрами, коли зоопарки були відкриті знову.

Результати також свідчать про те, що оливкові павіани в сафарі-парку проявляють менше сексуальної та домінантної поведінки, коли відвідувачі повернулися. Вони також були більш схильні наближатися до машин відвідувачів, але ігнорували машини рейнджерів, які бачили та під час закриття.

Водночас науковці досі не можуть сказати, чи були ці зміни позитивними. Результати свідчать про те, що повернення відвідувачів стимулювало шимпанзе і бабуїнів, проте як горили й бонобо стали менше часу проводити на самоті. Передбачається, що ці зміни можуть розглядатися, як позитивні. Водночас горилам, які є більш осілими тваринами, ймовірно, натовпи лише заважали.

Автори дослідження вважають, що результати їхньої роботи дадуть змогу створити умови, щоб тваринам було простіше адаптуватися до різних ситуацій, а загалом це може поліпшити їхній добробут.

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