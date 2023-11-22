Індія відправить на Місяць нову унікальну місію: вона схожа на проект NASA на Марсі

Після успіху місії "Чандраян-3" Індія вирішила зібрати на Місяці зразки породи і доставити їх на Землю.

Після нещодавнього успіху місії "Чандраян-3" на Місяці, яка була справді історичною не тільки для Індії, а й для всього світу, в азійській країні вирішили зібрати зразки породи на поверхні супутника Землі і доставити їх на нашу планету. Цей проект чимось нагадує майбутню місію NASA на Марс, пише Space.

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Згідно з повідомленням Індійської організації космічних досліджень (ISRO), Індія планує здійснити унікальну місію на Місяць, яка отримала назву "Чандраян-4". За допомогою чотирьох космічних апаратів Індія має намір зібрати зразки породи на поверхні Місяця і доставити їх на Землю. Хоча подробиць майбутньої місії немає, все ж відомі в загальних рисах деякі деталі цього амбітного проєкту для азіатської країни.

Після нещодавнього успіху місії "Чандраян-3" на Місяці, яка була справді історичною не лише для Індії, а й для всього світу, в азійській країні вирішили зібрати зразки породи на поверхні супутника Землі та доставити їх на нашу планету... Фото: NASA

Планується, то перша ракета доставить до Місяця два апарати — посадковий модуль і апарат для доставки зразків на орбіту. Найімовірніше, вони приземляться недалеко від того місця, де зараз перебуває вже непрацюючий посадковий модуль місії "Чандраян-3". Тобто за кілька сотень кілометрів від південного полюса Місяця. Потім на другій ракеті до Місяця полетять ще два апарати, які залишаться на орбіті навколо супутника Землі.

Посадковий модуль повинен буде зібрати зразки місячної породи, передати їх іншому апарату, який полетить зі зразками на навколомісячну орбіту. Тут зразки будуть передані орбітальному апарату, який разом з іншим апаратом, що має приземлитися на Землі, полетить у бік нашої планети. Згідно з повідомленням ISRO, цей проєкт може бути реалізовано в найближчі 5-7 років.

Місяцехід місії "Чандраян-3" спускається на поверхню Місяця

Багатоетапна індійська місія з доставки зразків з Місяця на Землю чимось нагадує місію NASA під назвою Mars Sample Return. Під час цієї місії має бути здійснено доставку зразків породи з Марса на Землю. Але на Марсі до моменту прибуття нових апаратів на початку наступного десятиліття зразки вже збере марсохід Perseverance, що працює зараз на Червоній планеті. Зразки з Марса мають бути передані посадковому модулю, потім переміщені в спеціальну невелику ракету, а та їх доставить орбітальному апарату. Останній прилетить зі зразками на Землю.

Наразі деякі науковці у США критикують NASA за те, що ця місія на Марс забирає надто багато грошей, а тому інші важливі місії в космос не можуть бути реалізованими вчасно. Ця місія оцінюється в кілька мільярдів доларів, але кінцеві витрати можуть бути вищими.

Багатоетапна індійська місія з доставки зразків із Місяця на Землю чимось нагадує місію NASA під назвою Mars Sample Return на Марсі Фото: NASA

Але індійське космічне агентство не озвучило бюджет майбутньої місії "Чандраян-4" на Місяць. З огляду на те, що вартість успішно реалізованої на Місяці місії "Чандраян-3" була нижчою за бюджет деяких найвідоміших голлівудських фільмів, можна очікувати, що і цього разу Індії вдасться виконати новий проєкт на Місяці з невеликими витратами.

Як уже писав Фокус, з'явилася інформація про те, що Китай збирається доставити зразки породи з Марса на кілька років раніше, ніж це планують зробити американці.

Також Фокус писав про те, що в NASA все ще намагаються вирішити проблему з космічним кораблем Orion, який повинен доставити астронавтів на навколомісячну орбіту. Якщо проблему не буде вирішено, то, можливо, це вплине на дату запуску місячної пілотованої місії Artemis 2.