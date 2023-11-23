Де насправді бродили динозаври по Землі та чому їхні кістки не знаходять усюди: пояснення вчених

Прихильники теорії змови сумніваються в тому, що динозаври насправді жили по всій планеті, аргументуючи це тим, що їхні рештки не були знайдені всюди.

Давно відомо, що мільйони років тому по Землі бродили динозаври, які вимерли близько 66 мільйонів років тому. Однак прихильники теорії змови сумніваються в тому, що ці тварини насправді мешкали на всій планеті, аргументуючи це тим, що їхні кістки в такому разі мали б знаходити всюди, пише IFLScience.

Учені прокоментували ці чутки та розставили все по поличках. По-перше, скам'янілості динозаврів насправді були виявлені вченими на всіх континентах планети. Скам'янілості стародавніх хижаків нерівномірно розподілені на Землі, однак, на думку вчених, це зовсім не через якусь "вселенську змову". Річ у тім, що скам'яніння решток відбувається рідко та лише за певних обставин.

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Коли тварина помирає, щоб її кістки перетворилися на скам'янілість, їх треба поховати під осадом, перш ніж їх вкриють багатьма шарів осаду. В міру підвищення тиску кістки стискаються, утворюючи осадову породу. Саме в ході цього процесу мінерали просочуються в покриття кісток тварин, поступово перетворюючи їх на камінь.

Для цього процесу потрібне накопичення відкладень на поверхні туші тварини, а тому більшість скам'янілостей були виявлені в морях, де пісок і бруд омивали тіло тварини. Водночас динозаври, які загинули над землею, на жаль, рідко перетворюються на скам'янілості.

За словами дослідника динозаврів із Музею природної історії доктора Девіда Баттона, більшість скам'янілостей динозаврів, які сьогодні вдається виявити вченим, належать тваринам, що жили недалеко від водойм. Деякі з них вимерли на суші незадовго до того, як місцевість була затоплена, — внаслідок цього рештки були покриті мулом і брудом.

Баттон зазначає, що було б чудово, якби ми могли знаходити кістки динозаврів усюди, — це значно спростило б роботу дослідників. Однак, на жаль, через спосіб утворення скам'янілостей існує безліч видів, скам'янілості яких нам ніколи не вдасться виявити.

У 2006 році вчені провели дослідження, де стверджувалося, що близько 71% динозаврів, на жаль, залишилися невідомими. Вчені вважають, що найменш вивченими залишаються тварини, які жили в джунглях або горах, на жаль, їхнім кісткам було надзвичайно складно зберегтися. Деякі з них могли бути змиті в річища гірських річок, де могло статися скам'яніння, але це, на жаль, не є нормальним явищем.

Тому вчені не сумніваються, що динозаври справді бродили по Землі, проте рештки більшості з них просто не скам'яніли, щоб зберегтися до цього часу.

Раніше Фокус писав про те, що на інших планетах усе ще можуть жити динозаври: вчені з'ясували, як їх знайти.