МКС скоро впаде на Землю: де житимуть астронавти після цього на орбіті

Міжнародна космічна станція (МКС) припинить свою роботу за кілька років і може виявитися так, що NASA нікуди буде відправляти своїх астронавтів.

У січні 2031 року Міжнародна космічна станція припинить свою роботу назавжди. NASA планує спустити її з низької навколоземної орбіти в атмосферу Землі, де більша її частина згорить, а уламки впадуть у Тихий океан далеко від населених районів. Це буде кінець довгої епохи космічних досліджень, які приводилися астронавтами на борту МКС з 2000 року. МКС не є єдиною орбітальною станцією, яка перебуває в космосі, і найімовірніше замість неї з'являться нові об'єкти. Але це єдина станція, до якої наразі має доступ NASA. Коли МКС впаде на Землю, то які станції перебуватимуть у космосі після 2030 року? Про це пише IFLScience.

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Китайська космічна станція "Тяньгун"

Наразі, крім МКС, на орбіті перебуває китайська космічна станція "Тяньгун", яка являє собою меншу версію міжнародної орбітальної бази. Будівництво цієї станції почалося у квітні 2021 року і закінчилося в листопаді 2022 року. Наразі "Тяньгун" складається з трьох сегментів. Нещодавно стало відомо, що китайська станція, яка за розмірами на 70% менша за МКС, стане вдвічі більшою, ніж зараз із 2027 року завдяки додаванню ще трьох модулів. Під час будівництва станції Китай заявив про те, що вона працюватиме щонайменше 10 років, тобто вона також має припинити своє існування у 2031 році. Це означає, що залишилося лише кілька років безперервної присутності людини на орбіті, перш ніж не залишиться місця, куди можна буде відправляти астронавтів.

Космічна станція "Тяньгун" Фото: CNSA

Приватні космічні станції

Але насправді ситуація поки що не здається такою безвихідною, адже на орбіті мають з'явитися орбітальні станції від приватних компаній. Наприклад, американська компанія Axiom Space планує в найближчому майбутньому відправити в космос і прикріпити до МКС свої модулі для проведення комерційної космічної діяльності. Коли МКС закінчить свою роботу, ці модулі від'єднаються і будуть самостійно літати навколо Землі.

Axiom Space планує відправити в космос 6 модулів, з яких буде створена нова орбітальна станція, де зможуть перебувати 8 астронавтів одночасно. Тут планують створити не тільки наукові лабораторії, а й виробничі приміщення, також місця для космічних туристів. Перший модуль Axiom Space має приєднається до МКС уже 2025 року.

Російська космічна станція

Після того, як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році, проти країни було запроваджено санкції, і РФ навіть заявила про те, що покине МКС після 2024 року. Потім стало відомо, що співпраця з NASA на орбіті продовжиться до 2028 року, але за рік до цього Росія планує вже почати будівництво своєї орбітальної станції. У 2027 році РФ збирається відправити перший модуль своєї космічної бази, а через рік ще один. У 2035 році два сегменти мають доповнити ще 7 модулів.

Поки що невідомо наскільки ці плани можна реалізувати, враховуючи нещодавню невдалу місячну місію Росії, яка закінчилася катастрофою. Проте, як уже писав Фокус, у РФ заявили про те, що збираються навіть відправити своїх астронавтів на Місяць.

У січні 2031 року Міжнародна космічна станція припинить свою роботу назавжди Фото: NASA

Місячна орбітальна станція Gateway

Якщо говорити про Місяць, то наступним великим проектом після МКС стане орбітальна станція Gateway, у створенні якої візьмуть участь США, Європейський союз, Канада і Японія. Ця станція буде побудована на орбіті навколо Місяця і буде своєрідним перевалочним пунктом для астронавтів, які летять із Землі на Місяць. Потім її планують також використовувати для польотів на Марс. Але ця станція не буде місцем постійного перебування астронавтів, тут вони зможуть перебувати лише певний час перед тим, як відправиться на Місяць, Марс або назад на Землю.

Якщо говорити про Місяць, то наступним великим проектом після МКС стане орбітальна станція Gateway, у створенні якої візьмуть участь США, Європейський союз, Канада і Японія. Ця станція буде побудована на орбіті навколо Місяця і буде своєрідним перевалочним пунктом для астронавтів, які летять із Землі на Місяць Фото: NASA

Чи буде побудована подібна до МКС станція на навколоземній орбіті, де змогли б продовжити співпрацю різні країни світу, поки що не відомо. Можливо, NASA і космічним агентствам інших країн доведеться використовувати для науки приватні орбітальні бази.

Як уже писав Фокус, наймолодший екіпаж космічної станції Китаю показав вид на Землю з космосу. Крім унікального виду на нашу планету, астронавти показали свій космічний корабель "Шеньчжоу-17", прикріплений до орбітальної станції "Тяньгун".