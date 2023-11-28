Вбивця ящірок: у Тоскані знайшли рідкісну статую Аполлона в натуральну величину (фото)

Під час дослідження древнього курорту, побудованого на термальних джерелах в Італії, дослідники знайшли статую I ст. н. е. Це фігура Аполлона з мармуру.

У Тоскані археологи відкопали мармурову статую Аполлона Сауроктона, або "Вбивці ящірок". Це відкриття відбулося серед залишків стародавнього етруського та римського курорту Сан-Кашано-дей-Баньї, пише HeritageDaily.

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Хоча легенда приписує заснування цього курорту Порсенну, етруському королю К'юзі, археологи схиляються до думки, що комплекс етруски звели в третьому столітті до нашої ери. У часи римської епохи курорт став популярним місцем відпочинку, приваблюючи таких видатних особистостей, як Цезар Август.

Фрагменти статуї Аполлона в натуральну величину археологи виявили на краю Великої купальні. Ці фрагменти є римськими копіями бронзового шедевра, створеного Праксителем, знаменитим грецьким скульптором, у IV столітті до нашої ери. На копіях, що походять з I-II століття нашої ери, зображено молодого Аполлона, готового зловити ящірку, що лізе на дерево.

Фрагменти статуї Аполлона в натуральну величину археологи виявили на краю Великої купальні Фото: Ministry of Culture

Відомий римський поет Марціал написав епіграму про ці статуї Аполлона Сауроктона, в якій міститься жартівливе застереження: "Помилуй ящірку, підступний хлопче, що повзе до тебе; вона хоче загинути від твоїх рук".

Аполлона шанували як бога, пов'язаного з цілительством. Віряни, які шукали ліків проти недуг, приносили цьому божеству вотивні дари, а тема полювання на ящірок має своєрідний зв'язок з офтальмологією, оскільки вважалося, що ящірки мають властивості, корисні під час очних захворювань.

Окрім статуї, знайдено травертиновий вівтар, який містить двомовний напис латинською та етруською мовами, датований I століттям нашої ери. Це відкриття показує тривалий вплив етруської культури аж до епохи Римської імперії.

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