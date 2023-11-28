Подорож крізь час і моря: де знаходиться місце останнього спочинку Наполеона

Відомо, що Наполеон помер і був похований у вигнанні на острові Святої Єлени у 1821 році. Проте його останків там не знайти: виконуючи його волю, їх перенесли в інше місце.

Історія поховання Наполеона Бонапарта — це подорож через континенти і десятиліття, далека від тієї величі, якої очікували від імператора. Після смерті Наполеона у вигнанні на острові Святої Єлени в Південній Атлантиці, у 1821 році, розгорнулися складнощі, пов'язані з місцем його спочинку, пише Grunge.

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Перше поховання на острові Святої Єлени було скромним. Після простої панахиди 12 французьких солдатів у військовій формі, разом із кількома вірними генералами та співробітниками штабу, урочисто провели Наполеона в останню путь. Британські військові кораблі віддали шану гарматними залпами.

Щодо напису на могилі тривали суперечки між британцями та французами: останні хотіли простого напису, який складався б імені та дат, проте англійці хотіли додати прізвище "Бонапарт", від якого Наполеон відмовився, коли став імператором. Однак це мирне місце біля струмка і верб, відоме як Долина Герані, не стало останньою зупинкою.

У 1840 році, майже через два десятиліття, принц де Жуанвіль відплив із Франції на острів Святої Єлени, щоб виконати останню волю Наполеона: бути похованим "на березі Сени, в оточенні французького народу".

Історія поховання Наполеона Бонапарта — це подорож через континенти і десятиліття Фото: Wikipedia

Повернення останків Наполеона, яке отримало назву "Retour des Cendres", завершилося 15 грудня 1840 року, коли останки імператора прибули до Парижа. Неймовірна похоронна процесія, в якій брали участь 80 000 солдатів, пройшла вулицями міста, досягнувши кульмінації в Домі Інвалідів, солдатському госпіталі. Тут Наполеон знайшов тимчасовий перепочинок у каплиці Святого Ієроніма.

Його останню усипальницю побудували в "Інвалідах", коли король Луї Філіпп ініціював будівництво гробниці, гідної легендарного імператора. Комітет, до складу якого входив відомий художник Жан-Огюст-Домінік Енгр, здійснював нагляд за проєктом. Архітектор Луї Вісконті разом з двома наступниками працював над грандіозною поховальною спорудою до її завершення у 1861 році.

2 квітня 1861 року останки Наполеона знайшли своє останнє пристанище — саркофаг з червоного каменю в центрі круглого склепу, прикрашеного статуями та картинами, що зображують його тріумфи. Усипальниця стала місцем вічного спочинку імператора, знаменуючи собою кінець дивовижної подорожі крізь час, моря та мінливі піски його спадщини.

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