Порятунок у м'ясі. Учені з'ясували, що м'ясо тварин, які пасуться, допомагає в боротьбі з раком

Нове дослідження виділило м'ясо і продукти тварин, що пасуться, як потенційні зміцнювальні елементи боротьби Т-клітин нашого організму з онкологічними захворюваннями.

Дослідники з Чиказького університету виявили, що трансвакцинова кислота (ТВК) — жирна кислота, що міститься в яловичині, молочних продуктах і м'ясі пасовищних тварин, таких як корови та вівці, може потенційно підвищити протиракові здібності Т-клітин імунної системи. Це відкриття відкриває можливості для використання ТВК як добавки до традиційних методів лікування раку, пише New Atlas.

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Команда дослідників зосередилася на вивченні впливу конкретних поживних речовин на здоров'я, зокрема на розвиток раку і реакцію на лікування. Вони склали бібліотеку з 255 молекул, отриманих з поживних речовин, і в результаті виявили, що ТВК, натуральна трансжирна кислота, значно підвищує здатність імунної системи боротися з пухлинами.

Цікаво, що ТВК, названа на честь латинського слова "vacca", що означає "корова", не виробляється людським організмом. Близько 80 % прийнятого всередину ТВК залишається в кровотоці, що дає змогу припустити, що він відіграє важливу роль не тільки як проста поживна речовина.

Експерименти показали, що дієта, збагачена ТВК, знижує ріст пухлин у мишей з меланомою і раком товстої кишки. Цей ефект був пов'язаний зі збільшенням популяції CD8+ Т-клітин, які відіграють важливу роль у виявленні та знищенні ракових клітин. ТВК також, мабуть, омолоджує ці Т-клітини, підвищуючи їхню функціональність і виживання, особливо в присутності пухлини.

Подальші молекулярні дослідження показали, що ТВК інактивує поверхневий рецептор імунних клітин, відомий як GPR43, і активує шлях CREB, який відіграє ключову роль у клітинному рості та виживанні. Було помічено, що ця дія ТВК особливо ефективна в поєднанні з деякими видами імунотерапії.

Отримані результати мають велике значення, оскільки вони підкреслюють потенціал ТВК для посилення терапії раку на основі Т-клітин. Однак дослідники застерігають від надмірного споживання червоного м'яса та молочних продуктів для підвищення рівня ТВК, наголошуючи на тому, що ключовим фактором є сама поживна речовина, а не джерело їжі.

Це дослідження підкреслює зростаючу важливість метаболоміки для розуміння того, як поживні речовини в раціоні можуть впливати на здоров'я і лікування захворювань, пропонуючи поглянути на глибокий вплив дієти на клітинному і системному рівні.

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