Жахлива тварюка: прабатько міфічних циклопів ходив по Землі мільйони років тому (фото)

Термін "циклоп" походить від грецьких слів, що означають "кругле око", і часто з'являється в таких текстах, як "Одіссея".

Уявіть собі період від 20 до 2 мільйонів років тому, коли по Землі блукала колосальна істота, відома як Deinotherium giganteum. Відомо, що це родич сучасних слонів, але набагато страшніший. Деякі вчені припускають, що останки цього стародавнього звіра могли породити легенду про циклопа, пише IFLScience.

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Термін "циклоп" походить від грецьких слів, що означають "кругле око", і часто з'являється в таких текстах, як "Одіссея". Зазвичай циклопів зображували як злих однооких істот, канібалів, яких іноді вдавалося перехитрити через вразливість їхнього єдиного ока.

Хоча конкретних доказів існування однооких велетнів немає, цілком можливо, що відкриття певних скам'янілостей у минулому могло посприяти виникненню міфу. Ця ідея випливає з книги Едріенн Майор "Перші мисливці за скам'янілостями: Палеонтологія в грецькі та римські часи", яка пов'язує знахідки останків із народженням міфів.

До переконливих аргументів можна віднести зв'язок між скам'янілостями та місцем походження деяких міфів і легенд. Той факт, що циклопи часто з'являються з-під землі під час шторму може нагадувати те, що великі скам'янілості могли б зробити в несприятливих умовах.

Deinotherium giganteum у Національному музеї історії природи імені Ґріґора Антіпи у Бухаресті, Румунія Фото: Вікіпедія

"Ідея про те, що міфологія пояснює природний світ, є старою, — сказав археолог Томас Штрассер з Каліфорнійського державного університету. — Стародавні греки були землеробами, а тому неодмінно натрапляли на подібні викопні кістки і намагалися пояснити їх. Не маючи концепції еволюції, цілком логічно, що вони реконструювали їх у своїй уяві як велетнів, монстрів, сфінксів тощо".

У центрі уваги Штрассера — Крит, місце, відоме своїми міфами та легендами, а також відкриттям скам'янілостей Deinotherium giganteum. Майже цілий екземпляр виявили тут у 2014 році, а їхні цікаві черепи дають можливе пояснення того, чому стародавні люди вірили в гігантських однооких звірів.

З бивнями, спрямованими донизу, і довгою нижньою щелепою, він нагадував слона, а в скелеті його великий носовий отвір можна було сплутати з масивною очною ямкою.

Таке хибне тлумачення не є унікальним. В історії палеонтології вчені часто робили помилкові припущення про вимерлих істот на основі обмежених скам'янілостей, подібно до того, як помилково оцінювали зовнішній вигляд деяких динозаврів.

Це дослідження походження легенд не лише проливає світло на наші хибні уявлення про минуле, але й показує, як давні відкриття продовжують інтригувати та надихати нас і сьогодні.

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