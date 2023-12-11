Перша в історії місія на супутник Марса опинилася під загрозою: проблема в ракеті-носії (фото)

Японія може відкласти запуск космічного апарату до Фобоса через проблеми з ракетою H3.

Історична місія Японії з дослідження супутників Марса Фобоса і Деймоса, під час якої вперше буде зібрано зразки породи з поверхні першого супутника, опинилася під загрозою. Місія може бути перенесена на нові дати через те, що нова японська ракета-носій H3 ще не пройшла успішних випробувань. Для того, щоб місія MMX відбулася вчасно, потрібно провести успішний запуск ракети-носія на початку наступного року, пише Space.

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Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA) запланувало на вересень 2024 року запуск космічного апарату Martian Moons eXploration (MMX) до Фобоса і Деймоса — супутників Марса. Метою цієї місії є дослідження цих супутників і перший в історії збір зразків місцевої породи з поверхні Фобоса, більшого супутника Червоної планети. Апарат потрібно відправити у вересні наступного року через те, що Марс буде розташований найкраще до Землі, щоб здійснити найкоротший за часом політ. Наступного разу така можливість випаде тільки через 2 роки.

Фобос — більший із двох супутників Марса Фото: NASA

Згідно з планом, після запуску в космос на борту ракети-носія H3, апарат MMX має вийти на орбіту навколо Марса в серпні 2025 року. Після цього зонд повинен буде приземлитися на Фобосі і зібрати щонайменше 10 грамів зразків. Після цього MMX має здійснити обліт Деймоса, а потім у 2029 році капсулу зі зразками буде доставлено на Землю.

Але нова японська ракета-носій H3 ще в березні цього року не змогла успішно виконати перший політ у космос і її знищили через проблеми, що виникли, про що докладно вже писав Фокус. У листопаді представники JAXA повідомили, що друга спроба польоту в космос має відбутися наприкінці березня 2024 року.

Ракета-носій H3 Фото: JAXA

Якщо все пройде успішно, то в такий спосіб учені зможуть точно сказати, чи буде виконана місія MMX у призначений термін. Якщо ж знову виникнуть проблеми з ракетою-носієм, то політ японського апарату до Фобоса і Деймоса може бути відкладений до кінця 2026 року.

Деймос — менший супутник Марса Фото: space.com

Але японські вчені не дуже хочуть відкладати на такий тривалий термін запуск історичної марсіанської місії, тому, можливо, буде розглянуто варіант використання іншої ракети. На сьогоднішній день невідомо, чи є в планах JAXA використання, наприклад, ракети Falcon Heavy від SpaceX для запуску апарату MMX в разі невдачі з ракетою H3.

Ця місія допоможе визначити, чи є Фобос і Деймос астероїдами, які були захоплені гравітацією Марса, чи вони з'явилися внаслідок зіткнення великого астероїда з поверхнею Червоної планети. До речі, на борту апарата MMX буде маленький марсохід, який вирушить у подорож поверхнею Фобоса.

Як уже писав Фокус, навесні цього року вчені вперше отримали детальні зображення Деймоса, які зробив апарат "Аль-Амаль" з відстані в 100 км.

Також Фокус писав про те, що Китай створює свій марсіанський вертоліт, який допоможе зібрати зразки породи на Червоній планеті, які будуть доставлені на Землю.