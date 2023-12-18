Названо 5 популярних продуктів, що руйнують наші кістки: багато з них є на кожній кухні

Учені склали список із 5 елементів харчування, що згубно впливають на здоров'я наших кісток у великих дозуваннях. До нього увійшли продукти, наявні в кожній кухні.

Під час останніх досліджень вчені зробили кілька приголомшливих відкриттів про остеопороз — захворювання, від якого страждають мільйони людей і яке характеризується слабкими і крихкими кістками. Дослідники склали список продуктів, які можуть як нашкодити, так і допомогти здоров'ю наших кісток, виходячи за рамки звичайної поради просто збільшити споживання кальцію, пише BuzzFeed.

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Результати наукових робіт показують, що ключовим моментом у вживанні таких добавок, як кальцій і вітамін D, є поміркованість, а не надлишок. Перевищення рекомендованих доз може завдати шкоди здоров'ю кісток, тим більше що ці вимоги змінюються залежно від віку. Для людей, старших за 50 років, рекомендована добова норма становить 1000 міліграмів кальцію і 800-1000 міжнародних одиниць вітаміну D.

Цікаво, що науковці підкреслюють, що деякі продукти та напої, які вважаються нешкідливими або навіть корисними, можуть бути шкідливими для здоров'я кісток.

Алкоголь, відомий своїм негативним впливом на печінку, також може перешкоджати засвоєнню організмом таких важливих поживних речовин, як кальцій, вітамін D і магній. Йдеться не про те, щоб повністю відмовитися від алкоголю, а про те, щоб обмежити його споживання: експерти радять випивати не більше однієї чарки на день. Надмірне вживання алкоголю не тільки заважає засвоєнню поживних речовин, а й підвищує ризик падінь і травм кісток.

Кофеїн — ще один винуватець погіршення здоров'я кісток. Кофеїн, що міститься в каві, енергетичних напоях, газованій воді та чаї, може призвести до збільшення втрати кальцію і зниження його засвоєння. Автори дослідження радять обирати альтернативні напої без кофеїну або воду, а також дотримуватися рекомендації про те, що щоденна норма кофеїну не повинна перевищувати 400 міліграмів.

Газована вода, особливо кола, була пов'язана зі зниженням мінеральної щільності кісткової тканини у жінок. Цей ефект залежить від дози, тобто чим більше коли споживається, тим сильніше вона впливає на здоров'я кісток. Автори дослідження зазначають, що такі компоненти газованої води, як цукор, фосфорна кислота і кофеїн, згубно впливають на здоров'я кісток.

Дивно, але пшеничні висівки, відомі своїми корисними властивостями для серця і травлення, можуть негативно впливати на здоров'я кісток. Це пов'язано з високим вмістом у них фітатів, які перешкоджають засвоєнню кальцію. Однак вівсяні висівки не становлять такої проблеми. Дослідження підтверджує, що такі продукти, як квасоля, шпинат і буряк, які також містять антипоживні речовини, що впливають на засвоєння кальцію, можна зробити безпечнішими шляхом замочування або приготування.

Нарешті, сіль, яку часто пов'язують із високим кров'яним тиском, тепер названа загрозою і для здоров'я кісток. Надмірне споживання солі може призвести до втрати кальцію з кісток, а дослідження 2018 року показало значну кореляцію між високим споживанням натрію і ризиком розвитку остеопорозу.

Насамкінець слід зазначити, що дані дослідження підкреслюють важливість збалансованого харчування та поміркованості у споживанні певних продуктів і напоїв, а не виступають за їхнє повне виключення з нашого раціону. Ці результати дають змогу по-новому поглянути на вибір елементів харчування для тих, хто дбає про збереження міцних кісток, наголошуючи на тому, що важливим є не тільки те, що ви додаєте до свого раціону, а й те, що ви обмежуєте.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.