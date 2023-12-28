Для польотів на Марс. Новий унікальний ракетний двигун NASA пройшов випробування (відео)

Новий ракетний двигун був створений за допомогою 3D-друку.

Учені провели успішне випробування надрукованої на 3D-принтері нової рухової установки, призначеної для здійснення польотів у дальній космос. Зокрема, цей ракетний двигун планують використовувати для польоту на Марс, як сказано на сайті NASA.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Нова рухова установка для космічних ракет отримала назву "Ракетний двигун з обертовою детонацією" (RDRE). Під час випробування в Центрі космічних польотів NASA імені Маршалла двигун працював протягом понад 4 хвилин і при цьому він створив тягу понад 2600 кг.

Успішне випробування нового двигуна є ще одним кроком у рамках створення ефективних рушійних установок для космічних ракет, призначених для польотів у дальній космос, зокрема, на Марс.

За словами інженерів NASA, таке тривале горіння двигуна імітує типові вимоги для приземлення посадкового модуля або для горіння в глибокому космосі, яке могло б вивести космічний корабель на курс до Марса.

Успішне випробування нового двигуна є ще одним кроком у рамках створення ефективних рухових установок для космічних ракет, призначених для польотів у дальній космос, зокрема, на Марс. Фото: NASA

Перше випробування двигуна RDRE інженери провели торік і тоді він працював протягом майже 1 хвилини, створивши тягу понад 1800 кг.

Головна мета нового випробування двигуна полягала в тому, щоб краще зрозуміти, як удосконалити конструкцію камери згоряння для застосування в різних типах ракетних двигунів. Також вчені хочуть зрозуміти, як збільшити кількість завдань, які зможе виконувати цей двигун. Зокрема, його можна використовувати як у посадкових модулях для екіпажу, так і в розгінних блоках космічних ракет.

За словами вчених з NASA, успішне випробування двигуна RDRE демонструє, що вони перебувають уже близько до створення легких рухових систем, які дадуть змогу відправляти більшу масу корисного навантаження далі в глибокий космос. А зараз це особливо важливо, адже після повернення на Місяць, NASA планує вперше відправити астронавтів на Марс.

Зараз інженери працюють над тим, щоб визначити, як масштабувати технологію для підвищення продуктивності.

Як уже писав Фокус, вчені створили нову технологію, яка дасть змогу людям вижити на Марсі.

Також Фокус писав про те, що перший японський космічний апарат готується до приземлення на Місяці в січні. Поки він перебуває на орбіті навколо Місяця і вже надіслав перші зображення поверхні нашого супутника.

Нагадуємо, що на новому знімку телескопа Вебб показано викривлення простору. Вчені виявили відразу дві наднових у дуже далекій галактиці, хоча насправді це один і той самий об'єкт, як уже писав Фокус.