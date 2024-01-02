Поховання аристократів: археологи знайшли давньоримську гробницю у храмі Аполлона (фото)

Турецькі дослідники знайшли поховання римської еліти у храмі Аполлона в місті Чанаккале. Планування гробниці вказує на те, що вона могла бути побудована на замовлення заможних людей за часів Римської імперії.

На заході Туреччини, у місті Чанаккале археологи знайшли 2000-річну гробницю римської епохи. Це стародавнє місце поховання є частиною святилища Аполлона Смінтія, що проливає світло на захопливу частину історії, пише Arkeonews.

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Планування гробниці вказує на те, що вона могла бути побудована на замовлення заможних людей за часів Римської імперії. Всередині дослідники знайшли останки понад 10 осіб, від дітей до дорослих. Цікаво, що скелети були порушені і перемішані, що додає таємничості знахідці.

Святилище Аполлона Смінтея, або Смінтеон, — стародавнє релігійне місце поблизу Трої. Присвячене Аполлону Смінтею, богу, що був охоронцем хлібних злаків від мишей та інших гризунів, це священне місце відігравало вирішальну роль в античні часи. Храм, побудований близько 150 р. до н. е., є свідченням багатої історії цього регіону.

Планування гробниці вказує на те, що вона могла бути побудована на замовлення заможних людей за часів Римської імперії Фото: İHA

Нещодавні розкопки під керівництвом Давута Каплана з кафедри археології Університету Чанаккале Онсекіз Март зосереджувалися на некрополі на північний захід від храму. Близько 20 експертів і студентів працювали разом над цим археологічним проектом, який розпочався у 1980 році.

Хусейн Яман, член команди розкопок, пояснив, що їхня мета — не лише дізнатися про традиції поховання, але й окреслити ареал поширення сакральних споруд. Простіше кажучи, вони прагнуть визначити межі сакрального місця.

Розкопки виявили залишки двох гробниць і фундаментні залишки споруд, причому найважливішою знахідкою є монументальна гробниця, вік якої оцінюється приблизно в 2 000 років.

Це відкриття відкриває вікно в минуле, пропонуючи уявлення про життя людей, які колись населяли цю територію. Артефакти, знайдені в неушкодженій кімнаті монументальної гробниці, датуються першим століттям нашої ери, забезпечуючи відчутний зв'язок з давніми часами.

Оскільки дослідники продовжать свої дослідження в найближчі роки, вони чекають на відкриття нових гробниць і отримання подальших знань про цю археологічну пам'ятку. Святилище Аполлона Смінтея продовжує залишатися джерелом цінної інформації про стародавні релігійні практики та поховальні звичаї, сприяючи нашому розумінню багатого полотна людської історії.

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