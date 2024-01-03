Скарбничка з древніх часів: у Туреччині розкопали монети часів правління Костянтина II (фото)

Археологи виявили скарбничку з десятьма монетами часів Костянтина II під час розкопок в Адріанополі. Ці знахідки є важливим джерелом інформації про життя в античному місті.

У Туреччині археологи зробили неймовірне відкриття, виявивши 10 монет, яким, як вважають, близько 1 400 років. Їх знайшли під час розкопок стародавнього міста Адріанополя в районі Ескіпазар міста Карабюк, пише Arkeonews.

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Адріанополь відомий своїми мозаїками із зображенням тварин — коней, слонів, пантер, оленів і грифонів. Місто, також відоме своїми церквами, стало джерелом відкриттів, включаючи стіни, вілли, оборонні укріплення, скельні гробниці, театри, арочні та купольні споруди.

Нещодавні знахідки проливають світло на будівлю з дещо загадковим призначенням. Дослідники пояснили: "Ми припускаємо, що вона могла слугувати кухнею, виходячи з артефактів, знайдених всередині. Серед знайдених предметів були різні посудини та кухонне начиння. Стратиграфія вказує на те, що будівля використовувалася протягом тривалого часу, хоча конкретні дані про її завершальну фазу залишаються невловимими".

Найважливішою знахідкою з цієї ділянки є скарбничка, що містить 10 монет, датованих епохою правління Костянтина II Фото: AA

Найважливішою знахідкою з цієї ділянки є скарбничка, що містить 10 монет, датованих епохою правління Костянтина II, яка, як вважають, охоплює період з 641 по 666 рік нашої ери. Ця знахідка знаменує собою очевидну кульмінацію використання будівлі протягом сьомого століття. Вчені припустили: "Ми підозрюємо, що її використовували як примітивну форму скарбнички, а не для того, щоб ховати чи закопувати гроші".

Адріанополь був містом на південному заході Малої Азії, населеним щонайменше з I століття до нашої ери до VIII століття нашої ери. Назване на честь римського імператора Адріана у II столітті нашої ери, місто відігравало значну роль протягом пізнього елліністичного, римського та раннього візантійського періодів.

Включення його до нової провінції Гонорія імператором Феодосієм І ще більше зміцнило його історичне значення. Християнська єпархія міста забезпечила йому місце серед нинішніх титулярних єпархій у Папському щорічнику, додавши ще один шар до багатства його історії.

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