Який вигляд має поверхня Марса, де була вода: марсохід NASA зробив круговий огляд (відео)

Марсохід Perseverance представив 360-градусний огляд кратера Єзеро на Червоній планеті.

Марсохід Perseverance перебуває на Марсі вже понад тисячу марсіанських днів і продовжує досліджувати поверхню кратера Єзеро, де він приземлився майже 3 роки тому. Вчені з NASA створили відеоролик на основі кількох сотень знімків, які зробив марсохід у кратері, мільярди років тому заповненого рідкою водою. У результаті вийшов 360-градусний огляд тепер уже пустельної поверхні кратера, що має різноманітний ландшафт, пише Space.

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Ще в листопаді минулого року протягом трьох днів марсохід Perseverance за допомогою своєї камери Mastcam-Z зробив 993 окремі знімки поверхні кратера Єзеро, які увійшли в основу нового відеоролика від NASA.

Якщо подивитися на знімок, представлений нижче, то можна побачити, що існує велика різниця в кольорі між цим зображенням і тим, що представлені на відео. На знімку видно природні кольори поверхні Марса, тоді як на відео колір був налаштований на освітлення, схоже на земне. За словами вчених з NASA, таке коригування кольору дає змогу астрономам використовувати свій повсякденний досвід для інтерпретації марсіанського ландшафту.

Поверхня Марса в природних кольорах. Знімок зроблено марсоходом Perseverance Фото: NASA

Цим ландшафтом є величезний кратер Езеро, де приблизно 3,5 млрд років знаходилося озеро з рідкої води і куди впадала річка. Крім того, що марсохід Perseverance вивчає геологію кратера, він шукає тут також ознаки позаземного мікробного життя.

Зараз марсохід перебуває на вершині місцевості під назвою Airey Hill, де місцевий ландшафт вказує на існування води на поверхні Марса в далекому минулому. Вчені вважають, що невеликі плоскі світліші камені були відкладені на берегах річки, яка повільно тече. А більші камені опинилися там унаслідок сильної повені.

Також учені виявили на місці розташування марсохода залишки найімовірніше стародавнього потоку лави. Вивчення зразків з Марса, які потраплять на Землю на початку 2030-х років, дасть змогу точно визначити, коли утворилася вулканічна порода. Таким чином можна буде дізнатися, коли саме і як довго текла вода в кратері Єзеро.

Власне, зараз марсохід Perseverance почав вивчати дельту стародавньої річки, після проведених досліджень дна кратера Єзеро. Вчені далі направлять марсохід вгору за течією річки до того місця, де вона створила каньйон на краю кратера.

Вчені хочуть отримати зразки породи саме з цього місця, адже вони можуть зберігати в собі ознаки давнього марсіанського життя.

Нагадуємо, що марсохід Perseverance досліджує поверхню кратера Єзеро не поодинці. Своєрідним розвідником, який допомагає колісному апарату знаходити правильний і безпечний шлях до намічених цілей, виступає вертоліт Ingenuity. Цей літаючий розвідник, починаючи з квітня 2021 року, зміг виконати вже 70 польотів в атмосфері Марса. Попередній політ на Червоній планеті виявився рекордним для вертольота. Зокрема, він пролетів на сьогодні найбільшу відстань на Марсі з найбільшою швидкістю, як уже писав Фокус.

Також Фокус писав про те, що згідно з нещодавнім дослідженням, у 1400 разів далі, ніж знаходиться Земля від Сонця, навколо нашої зірки кружляє планета схожа на Марс.