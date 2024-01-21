Не рослини і не тварини, а "дивний сплав" життя: вчені дослідили химерні скам'янілості (фото)

Це не тварина, не рослина і не мінерал. Це навіть не бактерія і не гриб.

На відміну від тварин, рослин, бактерій чи грибів, евгленіди — це особлива група одноклітинних організмів, які не піддаються простій класифікації. Ці крихітні істоти є поєднанням різних живих істот, які отримують енергію як шляхом фотосинтезу, як рослини, так і шляхом споживання інших організмів, як тварини. Еволюційний шлях цих істот налічує близько мільярда років, але досі їхні скам'янілості на Землі були невловимими, пише ScienceAlert.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Міжнародна група вчених стверджує, що розкопала стародавні скам'янілості евгленід, які раніше помилково вважали яйцями черв'яків, цистами водоростей або спорами папороті. Скам'янілості, що характеризуються схожою на шкаралупу структурою з круглими "ребрами", десятиліттями спантеличували експертів. У 1962 році вчені назвали їх черепашками Pseudoschizaea, але їхня біологічна приналежність залишалася загадкою.

Світлові мікроскопічні зображення цист евгленід, яким приблизно 200 мільйонів років Фото: Bas van de Schootbrugge/Utrecht University

Прорив стався у 2012 році, коли палеонтологи Бас ван де Схутбрюгге та Пол Стротер, вивчаючи мікроскам'янілості віком 200 мільйонів років, зрозуміли, що круглі, ребристі цисти можуть бути евгленідами. Ці організми під час стресу загортаються в захисну цисту, що нагадує тривимірний відбиток великого пальця, і переходять у стан сплячки.

Приклади скам'янілих черепашок Pseudoschizaea, також відомих як Chomotriletes, Circulisporites та Concentricystes Фото: Schootbrugge et al., Review of Palaeobotany and Palynology, 2024

"Деякі з мікроскам'янілостей, з якими ми зіткнулися, мали дивовижну схожість з цистами Евглени, сучасного представника, описаного словацькими колегами, — згадує Стротер, який працює в Бостонському коледжі. — Проблема полягала в тому, що існувала лише одна публікація у світі, яка стверджувала це".

Щоб з'ясувати, чи мали вони рацію, Стротер і Ван де Схутбрюгге, який зараз працює в Утрехтському університеті, приєдналися до колег-палеонтологів зі США та Великобританії. Разом вони опрацювали майже 500 літературних джерел про скам'янілості, схожі на Pseudoschizaea.

Вілсон Тейлор, палеонтолог з Університету Вісконсін-О-Клер, пояснює: "Ми були дуже здивовані ультраструктурою цист. Структура стінки не нагадує нічого з того, що відомо. Ребра — це не прикраси, як у пилку та спорах, а частина структури стінки. Шарувата структура стінок також чітко відрізняється від багатьох інших прісноводних зелених водоростей".

Тепер, коли дослідники встановили можливу детальну хронологію життя евгленід, Стротер сподівається, що це полегшить вченим розпізнавання ще давніших прикладів, можливо, навіть тих, які "сягають самого кореня еукаріотичного дерева життя".

Розгадуючи таємниці цих крихітних істот, вчені можуть відкрити захопливу главу в історії життя на Землі, продемонструвавши стійкість евгленід протягом мільярдів років.

Раніше Фокус писав про відсутню ланку еволюції. Вчені дослідили останки найстарішої розумної людини.

А також ми розповідали, чому доісторичні триметрові примати не дожили до наших днів.