Великий успіх і невдача Японії на Місяці: що сталося з посадковим модулем SLIM (відео)

Японія стала п'ятою країною, якій вдалося посадити свій апарат на поверхню Місяця, але виникли серйозні проблеми.

Увечері 19 січня посадковий модуль SLIM здійснив успішну посадку на поверхні Місяця в кратері Шіолі, але в нього виникли проблеми із сонячними панелями. Тому, можливо, посадковий модуль уже не працює, пише New Atlas.

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Японія стала п'ятою країною у світі після США, Індії, Китаю та колишнього СРСР, яка змогла здійснити успішну посадку свого апарату на Місяці. Таким апаратом став посадковий модуль SLIM, який вперше продемонстрував технології точної посадки на поверхню Місяця. Він приземлився, як і планувалося, у кратері Шиолі в радіусі 100 метрів від призначеної точки приземлення.

Зазвичай для посадки на Місяць потрібен великий посадковий майданчик, і апарати можуть приземлитися в радіусі кількох кілометрів від призначеної точки посадки. Через свою унікальну здатність модуль SLIM отримав прізвисько "Місячний снайпер".

Японія стала п'ятою країною у світі після США, Індії, Китаю та колишнього СРСР, яка змогла здійснити успішну посадку свого апарата на Місяці Фото: JAXA

Хоча посадка на поверхню Місяця завершилася через 20 хвилин після початку приземлення, у модуля SLIM виникли проблеми із сонячними панелями, які не почали виробляти електроенергію. Тому модулю довелося працювати від акумулятора. Досі невідомо, чи було усунуто проблему, адже якщо ні, то модуль уже припинив свою роботу, адже заряду акумулятора мало вистачити ненадовго.

Представники японського космічного агентства незабаром після приземлення модуля заявили, що причина несправностей сонячних панелей невідома. Малоймовірно, що вони були пошкоджені під час приземлення, оскільки решта обладнання SLIM працювало нормально.

Посадковий модуль SLIM було запущено у вересні минулого року, він прибув на орбіту навколо Місяця 25 грудня 2023 року. Спочатку його орбіта була дуже витягнутою: найближче модуль підлітав до Місяця на відстань 600 км, а віддалявся на відстань 4000 км.

Водночас японські вчені заявили, що, хоча, найімовірніше, модуль SLIM здійснив максимально точне приземлення на Місяці, для того, щоб підтвердити цей факт, знадобиться ще кілька тижнів.

Відомо, що SLIM мав займатися дослідженням Місяця протягом двох тижнів, але найближчим часом, найімовірніше, стане відомо, чи зміг він упоратися з проблемою, чи назавжди залишиться просто "пам'ятником" досягнення Японії на Місяці.

Відомо, що на борту SLIM перебували два маленькі місяцеходи, і вони навіть змогли спуститися на поверхню Місяця, згідно з попередніми даними, щоб супроводжувати власні дослідження та робити знімки поверхні Місяця.

Фокус уже писав про те, що NASA показало, що перебуває в контейнері зі зразками астероїда Бенну, який не могли відкрити майже 4 місяці.

Також Фокус писав про те, що американський посадковий модуль Peregrine так і не зміг приземлитися на Місяці, повернувся на Землю та згорів в атмосфері планети.

Нагадуємо, що минулого року ще один японський посадковий модуль під назвою Hakuto-R намагався приземлитися на Місяці, але ця спроба закінчилася катастрофою, як уже писав Фокус.