Космічна пісня. NASA перетворило знімок галактичної катастрофи на красиву мелодію (відео)

Знімок космічного телескопа Габбл вчені перетворили на музику за допомогою озвучування даних.

Космічний телескоп Габбл зробив знімок двох галактик, які перебувають у процесі злиття. На знімку видно лінзоподібну галактику NGC 274 і спіральну галактику з перемичкою NGC 275. Обидва об'єкти мають загальну назву Arp 140. Коли завершиться процес злиття галактик, то виникне єдина галактична структура. Науковці з NASA використали метод озвучування даних і перетворили знімок телескопа Габбл на красиву мелодію, пише Space.

Дві галактики перебувають у процесі активної взаємодії та обмінюються газом, що призводить до появи нових зірок, в одній з них. На знімку праворуч видно лінзоподібну галактику NGC 274, яка має більш тьмяний вигляд, ніж її сусід — спіральна галактика NGC 275, що розташована в лівій частині зображення.

Під час озвучування даних учені присвоїли кожному кольору світла різну висоту тону. Більш синє світло отримало більш високі тони, а більш червоне світло — більш низькі. У результаті вийшла мелодія, яка бере свій початок від галактики NGC 275 і закінчується на галактиці NGC 274.

Дві галактики перебувають у процесі активної взаємодії та обмінюються газом, що призводить до появи нових зірок в одній із них. На знімку праворуч видно лінзоподібну галактику NGC 274, яка має більш тьмяний вигляд, ніж її сусід — спіральна галактика NGC 275, що розташована в лівій частині зображення. Фото: NASA

Більш синє світло випромінює галактика від NGC 275, і воно виходить від нових дуже яскравих зірок, які з'явилися в результаті зіткнення галактик. Просто ця спіральна галактика наповнилася новим газом, що й призвело до бурхливого утворення молодих зірок. Водночас у лінзоподібній галактиці NGC 274 міститься не так багато газу, як у її сусіда, адже вона наповнена здебільшого старими зірками. Тому музична композиція у фіналі має нижчі тони.

Дві галактики мають різну структуру. Спіральна галактика з перемичкою NGC 275 має добре виражений центр у вигляді яскравої смуги, наповненої зірками. Лінзовидна галактика NGC 274 має більш еліптичну форму і виглядає більш розмитою. У цій галактиці не видно чітко виражених рукавів, як у спіральній галактиці. Річ у тім, що лінзоподібні галактики в класифікації таких об'єктів перебувають між еліптичними та спіральними галактиками.

Попри відмінності, лінзоподібні та спіральні галактики мають яскравий центральний регіон. На новому знімку телескопа Габбл галактики NGC 274 видно зверненими "обличчям" до Землі, що дає повне уявлення про їхню складну структуру.

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