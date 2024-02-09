Таємниця печери завдовжки 686 км: у темних кутах ховалися два види акул віком 325 млн років

У новому дослідженні вчені виявили двох невідомих раніше стародавніх хижаків, які борознили простори океану сотні мільйонів років тому.

Під Національним парком Мамонтової печери у США простягається найдовша печерна система у світі — її довжина становить неймовірні 686 кілометрів. Саме тут час від часу вчені роблять всілякі відкриття, останнім з яких є виявлення двох раніше невідомих науці стародавніх хижаків, пише IFLScience.

Обидва нові види стародавніх хижаків, які борознили океан понад 325 мільйонів років тому, були ідентифіковані за скам'янілостями, знайденими в системі печер. Наприклад, вид названий Troglocladodus tripblei був класифікований за зубами дорослих і молодих особин. Передбачається, що довжина дорослої особини цього виду досягала 3-3,6 метра, тобто була порівнянна з довжиною сучасних океанічних білоперих або лимонних акул.

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Автори дослідження зазначають, що ці хижаки були абсолютно новим видом і родом акул: назва роду перекладається як "печерний зуб, що розгалужується", а вид був названий на честь доглядача парку Барклая Трімбла, який і знайшов першу скам'янілість ще 2019 року.

Другий вид акул був названий Glikmanius careforum. Цього разу вчені ідентифікували хижака за зубами та частковим набором щелеп і зябер, виявлених у різних куточках печерної системи. Зазначимо, що цей рід раніше вже був відомий науці, проте цього разу вченим вдалося виявити щось нове — скам'янілість хряща. Вивчивши скам'янілі рештки, вчені дійшли висновку, що цей вид, імовірно, міг виникнути на 50 років раніше, ніж вважалося раніше.

Припускають, що довжина цього виду також щонайменше становила 3 метри, а форма щелепи вказує на те, що він мав коротку голову і потужний укус. Вважається, що в його раціон входили дрібніші акули та кісткова риба.

Команда зазначає, що обидва ці види належать до вимерлого загону риб, який характеризується зубами з безліччю виступів. Ще однією відмінною рисою стали шипи на їхніх спинних плавцях. Припускають, що обидва види сотні мільйонів років тому полювали вздовж берегів сучасних Кентуккі та Алабами (США) — на той час цей регіон був частиною стародавнього моря.

Зазначимо, що обидва відкриття були зроблені в рамках проєкту в національних парках США, також відомого як Інвентаризація палеонтологічних ресурсів (PRI). Метою проєкту є виявлення скам'янілостей, оцінка їхньої значущості та визначення того, до якого виду вони належать. Загалом ученим уже вдалося виявити щонайменше 70 видів стародавніх риб.

Раніше Фокус писав про те, що виявлено новий вид хижака з іклами: тримав океан у страху після смерті динозаврів.