Виявлено новий вид хижака з іклами: тримав океан у страху після смерті динозаврів (фото)

Дослідникам вдалося описати новий вид завдяки коробочці із зубами хижака, яка близько 100 років припадала пилом у музеї Алабами.

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Часом вчені відкривають нові види, вивчивши скам'янілості, які десятки років зберігалися на складах музеїв. Так сталося і цього разу: вчені виявили крихітну коробочку зі скам'янілими зубами, яка останні 100 років зберігалася в Геологічній службі округу Вілкокс (Алабама, США), пише Daily Mail.

Автори дослідження детально вивчили вміст коробки та зрозуміли, що ці зуби насправді несхожі ні на що раніше відоме — ні на живі, ні на вимерлі види. У результаті вчені відкрили новий вид акул, яких назвали Palaeohypotodus bizzocoi.

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Припускають, що цей стародавній хижак міг сягати в довжину близько 3 метрів, мав ікла і візуально був схожий на піщану тигрову акулу. Автори дослідження вважають, що саме ці акули були основним хижаком в океані після смерті динозаврів близько 65 мільйонів років тому.

Команда зазначає, що цей вид акул особливо примітний періодом часу, коли він жив: у районі Алабами мало що відомо про морське життя, що мешкало тут у палеоцені, а тому вчені сприймають знахідку, як спосіб отримати додаткову інформацію.

Учені знайшли 17 зубів вимерлої акули, що жила 65 мільйонів років тому Фото: McWane Science Center

За словами співавтора дослідження, куратора відділу природничої історії Девіда Чічімуррі, вони з колегами вивчили щелепи та зуби нині сучасних акул, що допомогло їм реконструювати зубний ряд стародавнього хижака. При цьому вчені виявили, що розташування зубів у цього стародавнього хижака значно відрізнялася від будь-якої іншої нині живучої або вимерлої акули, які відомі науці.

Чічімуррі зазначає, що з 17 виявлених зубів хижака лише 9 були цілими, а решта 8 скам'янілостей складалися лише з головного горбка або в них були відсутні деякі або повністю всі корені. Учені виявили, що у Palaeohypotodus зубний ряд складався з невеликих голчастих іклів, які також можна зустріти в сучасних акул, що харчуються кістковими рибами, ракоподібними й кальмарами.

Вчені порівняли скам'янілість зуба з піщаною акулою, яка, як повідомляється, є найближчим видом до скам'янілості боццокої Фото: Wikipedia

Припускають, що вимерлий вид розміром і сплощеною конусоподібною мордою нагадував сучасну піщану тигрову акулу, яка, як правило, трапляється біля берегів Кароліни, Джорджії та Флориди. До речі, всі ці регіони розташовані недалеко від Алабами.

Ці дивовижні хижаки тримали океан у страху близько 65 мільйонів років тому, коли нижня половина Алабами була покрита мілководним тропічним або субтропічним океаном. Команда припускає, саме тому скам'янілості раніше були знайдені так глибоко вглиб суші — вона колись була покрита океаном.

Раніше Фокус писав про те, що вчені вперше зняли новонароджену велику білу акулу: їх ніколи не бачили маленькими.