У 3500-річному скелеті виявили небезпечну хворобу: один із найдавніших прикладів у світі (фото)
Учені виявили один із найбільш ранніх прикладів ревматоїдного артриту у світі під час дослідження скелета жінки з Нубії.
Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі International Journal of Paleopathology, вчені після вивчення кісток жінки, яка жила в Нубії понад 3500 років, виявили ревматоїдний артрит, від якого зараз страждає приблизно 1% населення Землі, пише Live Science .
У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!
Археологи виявили майже повний скелет жінки, яка жила в історичній області Нубія (територія займає північ Судану і південь Єгипту) понад 3500 років тому, ще 2018 року. Скелет стародавньої жінки добре зберігся, і він містив більшу частину кісток, зокрема кістки рук і ніг. Минулий аналіз останків дав змогу визначити, що ця жінка жила на території південної частини сучасного Єгипту між 1750 і 1550 роками до нашої ери, її зріст становив лише 1,5 метра, а померла вона у віці від 25 до 30 років. У її могилі також виявили похоронний інвентар і фрагменти нубійської та єгипетської кераміки.
Тепер же вчені провели ретельний аналіз решток і виявили один із найбільш ранніх прикладів ревматоїдного артриту у світі. Ця хвороба активно вражає дрібні кістки рук і ніг, що призводить до запалення в суглобах. Як показують дослідження, зараз у світі 1% населення страждає від цієї хвороби, водночас 8% жителів Землі страждають від остеоартриту.
За словами вчених, саме прояви остеоартриту можна найчастіше знайти в останках стародавніх людей, а ревматоїдний артрит трапляється дуже рідко, тому це відкриття має велику наукову цінність. Тисячі років тому люди жили не так довго, щоб у них могла розвинутися така небезпечна хвороба суглобів, тому її виявляють у стародавніх останках людей дуже рідко. Але цей скелет є одним із небагатьох винятків із правил.
Вчені вважають, що хвороба спричинила появу набряклості, що зі свого боку призвело до зниження рухливості стародавньої жінки. Важко сказати, який саме вплив справила хвороба на повсякденне життя жінки з Нубії, хоча найімовірніше, якість її життя значно знижувалася в міру прогресування хвороби.
Найбільш ранні випадки ревматоїдного артриту в більш сучасній історії були описані в Європі тільки в 17 столітті. Але археологи виявили ознаки цієї хвороби у людей, які жили в Стародавньому Єгипті 5500 років тому.
Як уже писав Фокус, знайдено доісторичний пігмент, не схильний до впливу часу. Час завжди був заклятим ворогом палеонтологів, руйнуючи крупиці минулого, що зберігаються в землі, але нещодавно вчені зіткнулися з незвичайним кольором, який спокійно пережив 12 мільйонів років.
Також Фокус писав про те, що вчені досліджували унікальні поховання культури дерев'яних трун залізного віку. Ця стародавня культура залишила у спадок близько 40 місць поховань, де людей ховали у великих дерев'яних трунах, прикрашених химерними візерунками, вирізаних з окремих тикових дерев.