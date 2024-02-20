Зруйнували доісторичні стереотипи: вчені розповіли, яким було життя жінок-неандертальців

Хоча зібрати повну картину життя жінки-неандертальця без машини часу дуже складно, дослідники мають кілька теорій та доказів щодо того, яку роль вони відігравали у своїх общинах.

Коли ми думаємо про неандертальців, в уяві постає образ "печерної людини", як правило, чоловічої статі. Але як щодо жінок цього давнього виду? Дослідники розповіли, ми знаємо про них і як вони жили, пише IFLScience.

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Ранні роки та дорослішання

Розуміння ранніх років життя жінки-неандертальця є складним через обмеженість досліджень. Проте, деякі підказки з'являються, коли ми розглядаємо їхній перехід до дорослого життя. Деякі сучасні люди є носіями неандертальської мутації, пов'язаної з більш раннім настанням менархе — першого менструального циклу. Це свідчить про те, що жінки-неандертальців могли дорослішати, принаймні в репродуктивному плані, раніше, ніж сучасні люди.

З віком ці жінки, ймовірно, формували партнерські стосунки. Невелике дослідження вказує на те, що вони могли переселятися з власної общини до общини своїх партнерів. Дослідники вивчили геноми неандертальців з сибірських печер і виявили більше різноманітності в успадкованій по материнській лінії мітохондріальній ДНК, ніж в Y-хромосомах. Це натякає на потенційну міграцію жінок між общинами, хоча для переконливих доказів потрібно більше даних.

Проблеми та підтримка при пологах

Пологи є універсальним викликом, навіть для неандертальців. Віртуальна реконструкція тазу неандертальця з печери Табун свідчить про іншу форму родових шляхів, ніж у сучасних людей. Вони були найширшими з боку в бік і не звивалися. Відсутність звивистості вказує на те, що немовлята, можливо, не оберталися в утробі матері (хоча не всі в цьому переконані). Однак це не означає, що пологи були легшими.

Неандертальські діти, можливо, мали трохи більші та довші голови, тому велика голова немовляти плюс відносно невелика площа, з якої він з'являвся на світ, все одно могла спричинити сильні болі.

Цікаво, що неандертальці могли мати своєрідні "медичні практики", можливо, включаючи акушерство. Пенні Спайкінс, дослідниця, що вивчала цю тему 2019 році, розповіла: "Цілком ймовірно, що їм могли надавати допомогу при пологах — роль, яку ми зараз приписуємо акушеркам. Без підтримки вони, ймовірно, не змогли б пережити ті втрати, які смертність матерів і немовлят могла б завдати їхнім общинам".

Полювання належало всім

Окрім пологів, жінки-неандертальці, ймовірно, відігравали різноманітні ролі у своїх общинах. Докази вказують на те, що і чоловіки, і жінки зазнавали кісткових травм, пов'язаних з мисливською діяльністю. В обох статей також виявили сліди стирання зубів, що свідчить про використання зубів як додаткової руки, наприклад, для обробки шкур.

За словами антропологині Кари Окобок, немає жодних підстав вважати, що давні жінки відмовлялися від полювання під час вагітності, годування грудьми або виношування дітей. Докази ставлять під сумнів уявлення про суворий статевий розподіл праці, припускаючи, що полювання "належало всім, а не тільки чоловікам".

По суті, зібрати повну картину життя жінки-неандертальця без машини часу дуже складно. Однак наявні дані малюють картину життя з помітними відмінностями та незвичайною схожістю з життям наших далеких родичів сьогодні.

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