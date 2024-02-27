Смертельний вірус захопив майже всі земні континенти: останньою впала Антарктида

Дослідники підтвердили, що надзвичайно патогенний пташиний вірус уперше досяг материкової частини льодового континенту.

Епідемія пташиного грипу (H5N1) розпочалася 2021 року: відтоді вірус забрав життя мільйонів птахів у всьому світі, зачепив ссавців і поширився всіма земними континентами, крім Океанії. До цього моменту у відносній безпеці залишалася Антарктида, проте нові дані свідчать про те, що H5N1 досяг материкової частини льодового континенту, пише The Guardian.

Вірус пташиного грипу було виявлено наприкінці минулого тижня у двох мертвих птахів-хижаків, званих поморниками, недалеко від бази Прімавера — аргентинської науково-дослідної станції на Антарктичному півострові. При цьому дані Наукового комітету з антарктичних досліджень свідчать про те, що раніше підозрілі випадки також були зареєстровані у бурого поморника і морської чайки, чиї тіла також були знайдені на Антарктичному півострові.

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Ці результати вперше демонструють, що надзвичайно патогенний вірус пташиного грипу досяг материкової частини Антарктиди, попри всі природні бар'єри та стримувальні фактори. Дослідники зазначають, що ці випадки також стали першими підтвердженими на льодовому континенті. Передбачається, що небезпечний вірус досяг віддаленого континенту через перелітних птахів.

Уперше в антарктичному регіоні вірус пташиного грипу було виявлено ще в жовтні минулого року — тоді його зафіксували на субантарктичних островах. H5N1 було виявлено на островах, приблизно за 1600 км від континенту. Пізніше його також було виявлено на Фолклендських островах.

Спочатку вчені фіксували вірус у таких птахів, як чайки, поморники та крячки, проте з часом він також поширився на альбатросів, пінгвінів і дурнів. Ба більше, вчені також зафіксували, що жертвами вірусу пташиного грипу стали ссавці в Антарктиці — це призвело до масової загибелі морських слонів і морських котиків. У грудні минулого року вчені також підтвердили зараження білого ведмедя в Арктиці, який загинув від пташиного грипу.

За словами Метью Драйдена з Агентства безпеки охорони здоров'я Великої Британії, наразі вони отримують багато повідомлень про вірус H5N1, що вражає в антарктичному регіоні одразу кілька видів. Він також вважає, що вірус міг досягти материкової частини континенту раніше, ніж про це стало відомо, через труднощі з доступом і відбором проб диких тварин у цьому регіоні.

Зазначимо, що мертві птахи минулого тижня були знайдені аргентинськими вченими. Вони зібрали зразки й відправили їх колегам у Центр молекулярної біології Північно Очоа в Мадриді. За словами співробітника центру Антоніо Алькамі, тепер важливим питанням залишається те, скільки часу знадобиться вірусу, щоб передатися іншим видам, що мешкають на континенті.

Дослідники зазначають, що поморники, як правило, мешкають надзвичайно близько до колоній пінгвінів, а тому саме вони опинилися в зоні ризику. Попередні спалахи вірусу пташиного грипу в Південній Африці, Чилі та Аргентині вже показали, що пінгвіни дуже сприйнятливі до H5N1.

У листопаді минулого року дослідники дійшли висновку, якщо вірус справді почне спричиняти масову смертність у колоніях пінгвінів, це може сигналізувати про одну з найбільших екологічних катастроф сучасності".

За словами почесного професора природоохоронної біології Університету Східної Англії Діани Белл, з огляду на всі ці фактори, на жаль, здається малоймовірним, що пінгвіни в Антарктиді не заразяться вірусом пташиного грипу.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили, що пташиний грип змінює колір райдужної оболонки олуш.