Поцілований сонцем. У рідкісних чорних мавп народилося дитинча з "вогняною" шерстю (відео)

У зоопарку в Бедфордширі народилося дитинча з вогняною рудою шерстю — дослідники називають його "променем надії" для всього виду, що зникає.

У зоопарку Вілснейд у Бедфордширі з'явилося на світ рідкісне дитинча лангура Франсуа з яскраво-помаранчевим хутром, якого доглядачі назвали "сонячним променем". Дитинча народилося у пари листяних мавп, що мешкають у зоопарку, матері Лулу і батька Ванга, пише Daily Mail.

За словами співробітниці зоопарку Вілснейд Аманди Робінсон, вони з колегами були щасливі побачити Лулу на руках з яскраво-помаранчевим дитинчам, оскільки цей вид листяних мавп перебуває на межі зникнення.

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Цікаво, що малюки лангура Франсуа народжуються з яскраво-помаранчевою шерстю, попри те, що шерсть обох їхніх батьків чорна. Дослідники припускають, що таке забарвлення допомагає батькам помітити малюка, коли про нього піклується загін. Однак з часом, коли дитинча підросте, його волосся, як і в батьків, стане чорним.

У зоопарку Бедфордшира народилося дитинча мавпи з яскраво-помаранчевим хутром, якого доглядачі назвали "сонячним променем" Фото: ZSL Whipsnade

Зазначимо, що лангури Франсуа є видом листяних мавп з Китаю і північного В'єтнаму. Представники цього виду також занесені до Червоної Книги як вид, що перебуває під загрозою. Дослідження показують, що чисельність цих листяних мавп у дикій природі продовжує скорочуватися, що робить появу на світ нового дитинчати — подією міжнародного значення.

За словами Робінсон, на жаль, у дикій природі справи йдуть не так добре — кількість особин невблаганно скорочується, а тому новонароджене дитинча дійсно є променем надії для цілого виду.

Співробітники зоопарку зазначають, що після народження дитинчати за ним доглядала не тільки мати Лулу, а й старша сестра Нгуєн — саме вона давала матері перепочинок, коли їй потрібно було пити або їсти. Співробітники зоопарку помітили, що Нгуєн поводилася з новонародженим, як зі своєю власною дитиною, так само як це відбувається в дикій природі — 8-річна мавпочка перейняла навички піклування про малюків від старших членів загону.

Дані дослідників свідчать про те, що в дикій природі сьогодні залишилося всього 2000 приматів цього виду. Основними причинами вимирання виду називають незаконне полювання заради м'яса, а також для використання листяних мавп у традиційних лікувальних цілях.

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