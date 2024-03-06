З обличчям демона і зубами-лезами: знайдена "кошмарна" морська ящірка віком 66 млн років

Дослідники запевняють, що виявили скам'янілості, що належать моторошному виду ящірок, які ділили Землю з динозаврами десятки мільйонів років тому.

Історія нашої планети налічує неймовірні понад 4,5 мільярда років: за цей час вона встигла стати домівкою для безлічі дивовижних тварин, більшість з яких давно вимерли. Учені вважають, що їм вдалося виявити скам'янілості одного з таких видів — останки стародавньої "кошмарної ящірки", яка 66 мільйонів років тому ділила Землю з динозаврами, пише BBC.

Скам'янілості були виявлені командою з Університету Бата. Вчені дали новому виду ящірок назву Khinjaria acuta і заявили, що представники цього виду жили поруч із такими динозаврами, як тиранозавр Рекс і трицератопс.

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За словами провідного автора дослідження, доктора Ніка Лонгріча, "жахливі" ящірки досягали в довжину 8 метрів і були озброєні надзвичайно гострими зубами. Скам'янілості були знайдені вченими в шахті Марокко, а потім вчені провели аналіз виявлених черепа та інших скелетних останків.

Описуючи свою знахідку, доктор Лонгріч повідомив, що у химерного стародавнього виду було "обличчя демона і зуби, схожі на леза". Передбачається, що зуби й сильна щелепа надавали цьому виду "кошмарного вигляду", а також робили його надзвичайно небезпечним через "жахливу силу укусу".

Ґрунтуючись на всіх цих даних вчені та придумали назву виду — Khinjaria acuta. Слово Khinjaria з арабської означає "кинджал", а acuta з латинської перекладається як "гострий", тобто назва виду буквально перекладається як "гострий кинджал" або "гострий ніж".

Щелепа і гострі зуби морської ящірки допомагали поїдати здобич Фото: череп талассотитана

Автори дослідження зазначають, що Khinjaria acuta належали до сімейства гігантських морських ящірок, також відомих як мозазаври. Ці стародавні ящірки, як показує наука, були далекими родичами варанів Комодо та анаконд, які мешкають на Землі сьогодні.

Припускають, що ці "кошмарні ящірки" були лише одними з небагатьох вищих хижаків, які населяли Атлантичний океан біля берегів Марокко. За словами Лонгріча, саме тут у будь-який час історії можна спостерігати найрізноманітніші фауни. Учені також дійшли висновку, що новий вид, імовірно, мешкав на планеті незадовго до того, як вимерли морські рептилії та динозаври.

Зазначимо, що мозазаври та динозаври вимерли близько 66 мільйонів років тому. Їхнє зникнення "відрило океан" для таких тварин як кити, тюлені та риби. Однак це також призвело до того, що в сучасних морських ланцюгах стало значно менше вищих хижаків.

Раніше Фокус писав про те, що вчені знайшли предка більшості сучасних плазунів.